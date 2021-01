Muut lehdet

Kalevan mukaan vitkastelu korona­virusrokotuksissa on nyt lopetettava.

”Rokotusten alkuun pääsemisessä on Suomessa ollut havaittavissa alkukankeutta. Tätä on selitetty sillä, että ensimmäiset rokote-erät tulivat kesken joulunvieton. Niinpä osa alkupään rokotettavista on ollut lomalla. Lomailu on kuitenkin huono selitys, jos taudin taltuttaminen viivästyy sen takia ja epidemia pitkittyy.”

”Kansalaisten rokottaminen pitää saada vauhtiin viivytyksettä sitä mukaa, kun rokotetta saadaan lisää. Massarokotustapahtumat eivät ole mahdollisia, mutta terveydenhuollon laaja infrastruktuuri tarjoaa keinot rokotusjärjestelyille.”

Iltalehden Juha Keskinen kirjoittaa, että rokotuksia ei voida jättää hajanaisesti vain eri viranomaisten vastuulle vaan tarvitaan myös aktiivista poliittista johtamista.

”Pääministeri Sanna Marin (sd) toivoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla nopeampaa rokotustahtia: ’Itsekin toivoisin, että tämä rokotustahti olisi ripeämpi.’ Marin ennakoi, että eletään ensi kesää tai alkusyksyä ennen kuin suomalaiset on saatu rokotettua laajassa mittakaavassa.”

”Pääministeri Marinin antamat arviot rokotuskampanjasta ovat aivan liian löysiä. Pääministerin tehtävä ei tällaisessa asiassa ole toivoa vaan toimia. On otettava poliittinen johtajuus ja toimittava niin, että Suomeen saadaan riittävästi rokotteita toimivalla aikataululla. Samalla on varmistettava, että saadut rokotteet myös rokotetaan ilman viivytyksiä tehtyjen suunnitelmien mukaan. Monissa maissa pääministeri on toiminut julkisuudessa rokotuskampanjan veturina.”

Ilkka-Pohjalaisen mukaan onnistunut koronavirus­strategia näyttää sakkaavan ratkaisevalla hetkellä, eikä kukaan halua nimetä syyllistä.

”Lisähämmennystä tuo tieto, että Eurooppa näyttää olevan jäämässä rokotepelissä tappiolle, vaikka Marin kertoo EU:n onnistuneen pääasiassa hyvin. Kritiikkiä voi esittää siitä, kuinka nopeasti rokotteita on hankittu ja miten jakelu on hoidettu. Epäselväksi jää, keneen kritiikkiä voi kohdistaa ja auttaako se yhtään mitään.”

Hämeen Sanomat toteaa, että pandemia on jatkuvaa odottamista.

”Vasta aivan hiljattain kehiteltyjä ja testattuja rokotteita pitää saada ensin maahan ja rokotusohjelmat on saatava toimimaan tehokkaasti.”

”Suomessa ollaan vielä lähtökuopissa, eikä vielä vain joidenkin rokotuspäivien jälkeen voi sanoa, mihin jo hitaaksi moitittu rokotustahti johtaa.”

”Ihan ensimmäiseksi ei pidä julistaa tuomiopäivää. Kaikkea ei voi saada kerralla. On edettävä kärsivällisesti vaihe vaiheelta ja rokottajille on annettava myös työrauhansa.”