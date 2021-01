Kouluruoan pitäisi olla sellaista, että oppilaat syövät sitä vapaaehtoisesti ja mielellään.

Katson ympärilleni kouluruokalassa. Näen ympärilläni papupataa sörkkiviä oppilaita. Jokaisella on kauhea nälkä, mutta kouluruoka ei maistu. Se on liian kummallista. Miksei koulussa voisi olla vaikkapa lihapullia tai spagettia? Tämä kysymys pyörii sekä minun että varmasti monien muidenkin koululaisen mielessä, kun näkee kreikkalaisen papupadan nimen ruokalistassa.

Suomalaiset oppilaat ovat etuoikeutettuja ilmaisen kouluruoan takia, mutta nykyään yhä harvemmat oppilaat hyödyntävät sitä. Se on kuin heittäisi rahaa roskiin. Kouluruoan syömättä jättäminen vaikuttaa hyvin moneen asiaan negatiivisesti. Oppilaat eivät syö ja heillä on kauhea nälkä koko loppupäivän, mikä taas johtaa opiskelun laadun laskemiseen ja keskittymisvaikeuksiin. Monet oppilaat käyvät kaupassa, mikä on sekä koulun sääntöjen että oppilaiden oman edun vastaista, sillä siinä tuhlaa omaa rahaa samalla, kun koulussa saisi maksutonta ruokaa.

Tilastojen mukaan noin 30 prosenttia koko maan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista ei syö koululounasta päivittäin viikon aikana. Monella heistä on varmasti syynä erikoiset ruokalajit. Näin suurella luvulla on jo vaikutusta globaaleihin ongelmiin. Hävikkiruoan määrä kasvaa valtavaksi, jos vähän alle kolmasosa ruoasta jää syömättä. Ruokaa on kuitenkin varattu jokaiselle oppilaalle reilusti.

Koululaiset pitäisi siis saada syömään koululounasta. Mutta miten? Oppilaiden valvonta ja syömään pakottaminen eivät ole mielestäni tehokkaita ratkaisuja. Ruoan pitäisi olla sellaista, että oppilaat syövät sitä vapaaehtoisesti ja mielellään. Kaikkia ei tietenkään tarvitse miellyttää, mutta oppilaiden toiveita ja ehdotuksia kannattaisi kuunnella ja ottaa niitä huomioon esimerkiksi toiveruokapäivillä ja kyselyillä. Näin saataisiin oppilaiden ääniä kuuluviin. Toiveruokapäiviä kyllä on, mutta erittäin harvoin.

Olen hyvin tietoinen kouluruoan pienestä budjetista, mutta toivomani muutokset eivät tarvitse suurta budjettia. Kuulin, että eräässä koulussa oli ollut kanaa ja suklaista juustokastiketta. Tähän luultavasti kului enemmän rahaa kuin yksinkertaiseen pastaan.

Ruokien ei tarvitsisi siis olla monimutkaisia. Kouluruoan pitää olla monipuolista, ja tietysti monenlaisiin makuihin täytyy totutella. Kouluruoan on kuitenkin tarkoitus ravita monia ihmisiä, joilla on eri makutottumukset. Täten sen täytyisi olla neutraalia, jotta se täyttäisi tehtävänsä.

Eeva Harju

kahdeksasluokkalainen

Espoo

