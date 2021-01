Kun kriisi on päällä, ostetaan pullaa

Sisäilmaa-minisarja kertoo osuvasti, missä jamassa esimiehet, virkamiehet ja kaikenlaiset työntekijät ovat työ- ja elinkeinotoimistossa, sosiaalitoimessa sekä kaikkialla julkisen sektorin työpaikoilla.

Jokaisen suomalaisen poliitikon ja jokaisen julkisen sektorin työntekijän tulisi katsoa Ylen kanavilla juuri nähty Tiina Lymin ja Juha Lehtolan käsikirjoittama ja Lymin ohjaama kolmiosainen minidraamasarja Sisäilmaa.

Sarja kuvaa realistisen osuvasti, missä jamassa esimiehet, virkamiehet ja kaikenlaiset työntekijät ovat työ- ja elinkeinotoimistossa, sosiaalitoimessa sekä kaikkialla julkisen sektorin työpaikoilla.

Sarjaa katsoessa minua ei suinkaan naurattanut, vaan tuli inhon sekainen paha olo ja häpeä. Ohjeita annetaan ylhäältä alaspäin, eivätkä ohjeet ole toteutettavissa.

Valta estää näkemästä työntekijän arkea ja luo mahdottomia tavoitteita sekä epäinhimillistä kohtelua.

Paineet ovat johdollakin ilmeisen kovat. Palvelut rapautuvat kovaa vauhtia.

Kunnissa lastensuojelua yritetään priorisoida, mutta aikuisista ei tunnu välittävän kukaan. Eikä varsinkaan silloin, jos on työtön – puhumattakaan pitkäaikais- tai vajaakuntoisesta työttömästä.

Millaista turhautumista hallituksen ”aktivointiohjelma 2” saakaan tänä vuonna aikaiseksi? Kuinka turhautuneita ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat? He ovat pudonneet palveluiden ulkopuolelle tai eivät sovi niihin.

Sisäilmaa-sarjan ajoitus oli täydellinen, kun päätös työttömyysputken poistosta on juuri tehty. Osuvaa sarjassa on myös työhyvinvoinnin pilkka: esimies ostaa pullaa, kun on raskasta ja kriisi päällä.

Tarja Kuusrainen

sosiaalityöntekijä,valtiotieteiden maisteri, Helsinki

