Mielipidekirjoituksen ”Yritin tehdä ilmoituksen nuorten väkivallasta – turhaan” (HS 30.12.) kirjoittaneelle vanhemmalle sekä poliisin että lastensuojelun työntekijät ovat antaneet virheellistä tietoa.

Kirjoituksessa kuvattu video on mitä suurimmassa määrin sekä poliisin että lastensuojelun asia.

Kirjoituksen julkaisun jälkeen asiaa on selvitetty tarkemmin. Helsingin poliisilla asia on tiedossa, videolla esiintyvät henkilöt on tunnistettu, ja väkivaltaan on puututtu.

Kirjoittaja on toiminut asiassa aivan oikein. Tietoon tulleesta lapseen kohdistuvasta pahoinpitelystä on ilmoitettava viivytyksettä poliisille ja lastensuojeluun. Jos asia liittyy kouluun, myös koululle on tärkeä kertoa asiasta heti. Näistä jokainen taho on itsessään velvollinen toimimaan. Lisäksi poliisin ja lastensuojelun on ilmoitettava asiasta toisilleen, jos ilmoitus olisi tehty vain toiselle viranomaiselle. Se, että kyse olisi alle 15-vuotiaista henkilöistä, ei vaikuta asian selvittämiseen tai siihen puuttumiseen.

Alle 15-vuotias ei ole rikosoikeudellisesti vastuussa, mutta videon perusteella on usein mahdotonta arvioida osallisten henkilöiden ikää asiaa selvittämättä. Lisäksi rikoksen uhri voi olla, kuten tässäkin tapauksessa, toinen lapsi tai nuori, jonka suojelutarve ja uusien häneen kohdistuvien rikosten estäminen edellyttävät välitöntä puuttumista. Voi myös olla, että videolla näkyvä uhri ei ole kertonut asiasta kenellekään. Mikäli asiaan ei puututa, väkivalta tai väkivallan uhka hyvin todennäköisesti jatkuu. Rikoksia on estettävä riippumatta siitä, onko joku alle 15-vuotias.

On yhteiskunnallisesti tärkeää, että vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja suojelusta kantavat niin viranomaiset kuin yksittäiset ihmisetkin, jotka voivat osaltaan puuttua ja viedä asian eteenpäin viranomaisille.

Jonna Turunen

rikosylitarkastaja, Helsingin poliisilaitos

