Sisä- ja ulkorajojen yli liikkumista tulisi rajoittaa tiukasti.

Käynnissä olevassa koronavirusepidemiassa on kolme uutta piirrettä: Euroopan tilanne on vakava, viruksen tartuttavuusluku uhkaa karata nykykeinojen ulottumattomiin ja väestön rokotukset ovat alkaneet. Näiden takia Suomen tulisi todeta poikkeusolot ja säätää erillislaki poikkeuksista liikkumisvapauteen.

Painamalla tartunnat nyt nollan pintaan Suomi voi säästää tuhansia ihmishenkiä.

Eurooppa on pahasti epäonnistunut epidemian torjunnassa. Epäonnistuminen on oire kahdesta isosta ongelmasta Euroopan unionissa.

Yhtäältä EU:lla ei ole kansallis- tai liittovaltion täyttä suvereniteettia ja valtuuksia päättää tappavan tartuntataudin koko keinovalikoimasta. Toisaalta EU on vuoden 2000 perusoikeuskirjasta huolimatta sittenkin neljän taloudellisen perusvapauden ympärille rakennettu talousintegraation moottori. Vapaa liikkuvuus on unionille pyhä lehmä, johon ei ole tahdottu tai voitu koskea. Tukahduttamisen sijaan EU on koordinoinut jäsenvaltioita poistamaan rajoituksia rajoillaan ja muutoinkin pitämään talouden pyörimässä.

Jos EU olisi liittovaltio, se laipioisi alueensa epidemiatilanteen mukaan. Tavoitteena olisi tartuntojen painaminen nollaan. Tavoitteen saavuttaneet kaupungit, alueet tai maat olisi julistettu vihreiksi vyöhykkeiksi, joiden välinen liikkuminen on vapaata. Vähitellen koko EU ja sitten koko Eurooppa olisi muuttunut vihreäksi, kunhan sen ulkorajoista olisi pidetty huolta.

Jos taas EU:ta ei olisi, sen jäsenvaltiot olisivat voineet noudattaa samaa strategiaa. Moni olisi sulkenut rajansa. Tulosten näkyessä muut olisivat seuranneet.

Suomen tulisi nyt todeta poikkeusolot ja asettaa tiukat rajoitukset sekä sisä- että ulkorajojen ylittämiseen. Valmiuslaki, rajavartiolaki tai ulkomaalaislaki eivät toimi. Tarvitaan perustuslain 23. pykälän nojalla 4–5 kuukaudeksi säädetty laki poikkeuksista liikkumisvapauteen sekä hätätilailmoitukset Euroopan neuvostolle ja YK:lle. Poikkeusten tulee koskea myös Suomen kansalaisten oikeutta lähteä maasta ja palata maahan. Näin turvataan lain yhteensopivuus EU:n vapaan liikkuvuuden direktiivin kanssa.

Perustuslain 23. pykälän nojalla laki voidaan säätää tavallisen lain käsittelyjärjestyksessä. Se oikeuttaisi myös pakkotestauksen lentokentillä tartuntatautilain 16. pykälän kautta.

Väliaikaiseen erillislakiin tulisi ottaa säännös myös maan sisäisten liikkumisrajoitusten mahdollistamisesta – valmiuslain 118. pykälän tapaan mutta koronavirusepidemian tarpeisiin laadittuna. Maan laipiointi vihreiden vyöhykkeiden ja muissa osissa toteutettavien maskipakolla täydennettävien liikkumisrajoitusten muodossa tulisi mahdollistaa.

Laki saadaan voimaan parissa viikossa, kunhan eduskunta kutsutaan koolle. Suomi julistautuisi epidemian tukahduttamiseen perustuvan strategian edustajaksi. Muualta maailmasta tiedetään, kuinka nopeasti voidaan saavuttaa merkittäviä tuloksia, jos strategian perustana on viruksen eliminointi.

Tukahduttamisen tavoite tekisi rajut toimet välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi. Testauksen avulla valvotut poikkeukset rajoituksista toteuttaisivat tarkkarajaisuusvaatimuksen.

Martin Scheinin

Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessori, Oxfordin yliopisto

