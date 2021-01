Muut lehdet

Kaleva on huolissaan alueellisesta eriytymisestä kaupunkien sisällä.

”Kansainvälisessä vertailussa suomalaiskaupunkien eriytymiskehitys on vielä vähäistä, mutta suunta on selvä. Asuinalueiden eriytyminen pieni- ja suurituloisiin on vahvistunut viime vuosina. Ennen pitkää trendi heijastuu alueiden kasvavina terveys- ja hyvinvointieroina. Kielteinen kehitys näkyy myös siinä, että tietyillä asuinalueilla vanhemmat haluavat valita lapsilleen toisen koulun.”

”Kukaan tuskin haluaa Suomeen monista maista tuttuja kaupunki­ongelmia, joissa asukkaat elävät käytännössä erillisyhteiskunnissa omien lakiensa mukaan. Niissä koulutuksen puute, pienituloisuus ja työttömyys kasaantuvat ja kierteestä on vaikea päästä ulos.”

”Pelkkä asuntopolitiikka ei siten ratkaise eriytymisen ongelmia, vaan oheen tarvitaan muita toimenpiteitä – – .”

”Parhaillaan meneillään olevassa suurten kaupunkien lähiöhankkeessa etsitään ratkaisuja, joilla voitaisiin ehkäistä alueiden eriarvoistumista ja elävöittää ongelmallisia kaupunginosia.”

Kainuun Sanomat kommentoi koronarokotteiden rokotustahtia.

”Koronarokotuksia hidastaa paitsi rokotteen heikko saatavuus myös se, että rokotetta on kullekin annettava kaksi annosta kolmen viikon välein.”

”Joissain maissa on suunniteltu toisen rokoteannoksen viivästyttämistä, jolloin rokotettavien määrää pystyttäisiin lisäämään.”

”Riskiä rokotustehon menettämisestä ei kannata ottaa etenkään ­alueella, jossa tilanne tartuntojen osalta ei missään vaiheessa ole muodostunut erityisen vaikeaksi.”

”Jos muihin maihin halutaan verrata, kannattaa verrata myös tautitilannetta. Britannia aloitti rokottamisen ensimmäisenä länsimaana ennen varsinaisen myyntiluvan myöntämistä ja on myös lykännyt tehosterokotteen antamista. Tällaiset hätätilannemenettelyt ovat tarpeen, sillä Britanniassa koronatilanne on katastrofaalinen ja maan sairaalajärjestelmä on kaatumassa.”

”Rokotetahdin taivastelun sijaan voi todeta, että onneksi tällaisiin hätätilannemenettelyihin ei Suomessa ole tarvetta.”

Lapin Kansa toteaa, ettei korona­pandemia ole vielä ohi.

”Samaan aikaan, kun ensimmäiset rokotukset on annettu, pandemia näyttää pahenevan. Englannissa päätettiin maanantaina ottaa käyttöön laaja koronasulku. Myös Suomessa on puhuttu nykyisten rajoitustoimien kiristämisestä.”

”Pandemia ei ole kuitenkaan ohi, vaikka rokotukset ovat käynnistyneet. Edessä on todennäköisesti vielä kuukausien piina.”