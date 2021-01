Vieraskynä

Kysymys Euroopan unionin oman toimintakyvyn parantamisesta synnyttää helposti jakolinjoja mutta on Suomelle elintärkeä.

Koronaviruspandemia, naapuruston kriisit ja suurvaltakilpailun paluu ovat kiihdyttäneet keskustelua niin kutsutusta Euroopan strategisesta autonomiasta. Kyse on riippuvuuksien vähentämisestä ja Euroopan unionin oman toimintakyvyn kehittämisestä. Yhtäältä kysytään, miten EU asemoi itsensä suurvaltakilpailun maailmassa. Toisaalta pohditaan, millaista Eurooppaa rakennamme.

Suomelle kumpikin kysymys on elintärkeä.

Vuonna 2016 julkaistu EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia nosti strategisen autonomian pöydälle. Polttopisteessä oli tuolloin EU:n kehittyvä puolustusyhteistyö, jonka yhtenä tavoitteena on ollut itsenäisen toimintakyvyn kehittäminen.

Yhdysvallat on aina suhtautunut tähän kaksijakoisesti. Maa on alusta asti tukenut Euroopan integraatiota. Sotilaallisesti Euroopan puolustus on riippuvainen Yhdysvalloista ja Natosta, joka säilyy jäsenmaidensa yhteisen puolustuksen perustana. Sen vuoksi moni amerikkalainen on kokenut keskustelun strategisesta autonomiasta jopa loukkaavana. Samalla Washington on toistuvasti kehottanut Eurooppaa kantamaan vastuuta turvallisuudestaan. Kriisinhallintatehtävissäkin Eurooppa joutuu nojaamaan Yhdysvaltoihin jopa lähialueillaan. Kysymys strategisesta autonomiasta on siten herkkä myös Atlantin valtameren tällä puolella ja synnyttää helposti jakolinjoja.

Kehittämällä strategista autonomiaa EU pyrkii aiempaa vastuullisemmaksi ja kyvykkäämmäksi toimijaksi. Tämä ei merkitse selän kääntämistä kumppaneille tai sääntöpohjaiselle kansainväliselle järjestelmälle, joka säilyy yhteistyön lähtökohtana. Täydellistä autonomiaa ei ole – kyse on matkan suunnasta. Matkaa on tehtävä vauhdilla, jossa kaikki pysyvät mukana.

Puolustusyhteistyö tarvitsee ennen kaikkea tekoja. Euroopan puolustusrahaston perustaminen, sotilaallisen liikkuvuuden kehittäminen ja hybridiuhkien vastainen työ ovat kaikkia jäsenvaltioita hyödyttäviä esimerkkejä. Puolustuksen alalla Suomen onkin ollut helppo tukea Euroopan strategisen autonomian kehittämistä.

Eurooppalaiset kehysvaltioaloitteet, pohjoismainen yhteistyö ja kahdenväliset järjestelyt ovat tärkeä osa samaa kokonaisuutta. Myös Suomen oman puolustuksen kehittäminen sekä Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tukevat Euroopan strategista autonomiaa. Vain vahva Eurooppa voi kantaa vastuuta.

Keskustelu strategisesta autonomiasta painottuu nyt uusiin teknologioihin, talouteen ja huoltovarmuuteen. Puolustuksen ohella puhutaan Kiinasta, tietoverkoista ja pilvipalveluista – sekä kasvomaskeista ja lääkehuollosta. Euroopalla ei ole varaa jäädä sivuun teknologisesta kilpailusta.

Jäsenvaltioilla on eri näkemyksiä siitä, miten strategista autonomiaa on tavoiteltava. Suomella on hyvät edellytykset vaikuttaa EU:n suuntaan, sillä EU-jäsenyyden alusta asti olemme johdonmukaisesti edistäneet vapaakauppaa ja sisämarkkinoita sekä tukeneet kansalaisiaan suojelevan ja ulkopoliittisesti vahvan unionin rakentamista.

EU:n on puolustettava intressejään. Toimintakyvyn kehittäminen on siksi tärkeää. Strategista autonomiaa ei rakenneta ketään vastaan. Vahva transatlanttinen side on strategisen autonomian välttämätön osa niin sääntöpohjaisen järjestelmän puolustamiseksi kuin uusien teknologioiden hyödyntämiseksikin. Yhdysvaltojen tulevan presidentin Joe Bidenin hallinto edellyttää varmasti, että Eurooppa panostaa puolustukseensa.

Autonomia on kasvua vastuunkantoon. EU:n tulee voida yhtäältä hallita kriisejä, tukea kumppaneitaan ja suojella kansalaisiaan ja toisaalta rakentaa talouttaan ja hyvinvointiaan. Samalla vain vahva ja yhtenäinen Eurooppa on hyvä kumppani muille.

EU:lla on oltava johdonmukainen näkemys avoimesta strategisesta autonomiasta. Unionin on toimittava yhdessä kumppanien kanssa ja samalla vaalittava yhtenäisyyttään. Tulokset mitataan teoissa, jotka hyödyttävät meitä ja kumppaneitamme.

Piritta Asunmaa ja Esa Pulkkinen

Asunmaa on Amerikan ja Aasian osaston päällikkö ulkoministeriössä ja Pulkkinen puolustuspoliittisen osaston päällikkö puolustusministeriössä.

