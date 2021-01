Näin esimerkiksi pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä muutaman vuoden hieman pienempää työpanosta hyvällä omallatunnolla.

Professori Lea Pulkkinen esitti mielipidesivulla (HS 4.1.) hyviä näkemyksiä osa-aikatyöstä. Vaikka pohjoismaisena hyvinvointivaltiona Suomi on onnistunut luomaan melko tasa-arvoisen työelämän ja erittäin laadukkaan päivähoito-, varhaiskasvatus- ja koulutusjärjestelmän, ovat suomalaiset vanhemmat maailman uupuneimpia ja lasten mielen hyvinvointi vain kansainvälistä keskitasoa.

Suomalainen päiväkoti- ja varhaiskasvatusjärjestelmä on kiistatta huippuluokkaa. Huolimatta hienosta järjestelmästä monet perheet elävät jaksamisensa äärirajoilla työ- ja perhe-elämän puristuksessa. Tähän on varmasti monia syitä, esimerkiksi tutkimuksissa mainittu individualismi. Lisäksi työikäinen väestö on viime vuosikymmeninä pakkautunut pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin, minkä vuoksi suvun tukiverkot ovat usein kaukana muualla Suomessa. Arjen kuormitusta lisää myös se, että Suomessa pientenkin lasten harrastukset kasaantuvat iltaan, toisin kuin joissakin maissa, joissa ainakin osa harrastuksista hoituu koulupäivän yhteydessä.

Lea Pulkkinen mainitsi kirjoituksessaan Hollannin. Olen työskennellyt viisitoista viime vuotta suomalais-hollantilaisessa työyhteisössä ja seurannut ihaillen sikäläistä osa-aikatyön mallia. Oman kokemukseni mukaan lähes kaikki hollantilaiskollegat, myös vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivat, työskentelevät ”ruuhkavuosina” osa-aikaisesti. Toinen vanhempi on kotona esimerkiksi keskiviikkoisin, jolloin lapsilla on lyhyt koulupäivä, ja toinen perjantaisin. Lisäksi lähellä asuvat isovanhemmat saattavat osallistua lastenhoitoon yhtenä arkipäivänä.

Koska malli on maassa laajasti käytössä ja yleisesti hyväksytty, ihmiset myös tuntuvat hyödyntävän perhepäiväänsä hyvällä omallatunnolla eivätkä vietä sitä työsähköpostin ääressä, kuten meillä valitettavasti usein tehdään tai joudutaan tekemään. Osa-aikatyöläisen pitäisi luonnollisesti pystyä olemaan sovittuna vapaapäivänä oikeasti vapaalla. Tämä olisi varmasti helpompaa, jos saisimme luotua yleisesti hyväksytyn joustavan työnteon mallin.

Täysiaikaisen työnteon tai täysiaikaisen kotona olon lisäksi pitäisi olla muitakin vaihtoehtoja sekä ruuhkavuosiin että myös muihin elämänvaiheisiin. Kuormittuneet pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä muutaman vuoden hieman pienempää työpanosta hyvällä mielellä leimautumatta huonoiksi työntekijöiksi. Vastaavasti heiltä vapautuvaa työtä voisi ohjata muille osa-aikatyötä toivoville.

Moni osatyökykyinen tai eläkeikää lähestyvä toivoisi voivansa työskennellä osa-aikaisesti. Kaiken kaikkiaan joustavampi osa-aikatyökulttuuri voisi pidentää työuria ja parantaa työllisyyttä.

Salla Puska

kauppatieteiden maisteri, Espoo

