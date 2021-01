Pikkulapsiperheiden tukia tarkastellaan pääosin vanhempien tai yhteiskunnan näkökulmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama tutkijaryhmä esittää kotihoidon tuen poistamista tavoitteenaan kohentaa työllisyyttä (HS 6.1.). Helsinki on jo päättänyt lopettaa Helsinki-lisän yli yksivuotiailta.

Pikkulapsiperheiden tukia tarkastellaan pääosin vanhempien tai yhteiskunnan näkökulmasta: perustelut ovat sinänsä tärkeitä, liittyvät ne sitten tasa-arvoon tai työllisyyden nostamiseen.

Mitä vuoden ikäinen vauva sanoisi, jos hän osaisi kertoa mitä hän tarvitsee ja toivoo? Yleensä niin lapselle kuin vanhemmillekin on stressittömämpää, jos päiväkotiin siirryttäessä lapsen yöunet sujuvat jo melko hyvin, hän osaa kävellä ja ilmaista itseään sanoilla.

Pikkulapsivaihe on perheille samanaikaisesti aivan uudenlaista iloa tuottava mutta myös uuvuttava elämänjakso. On perhe- ja lapsikohtaista, milloin on sopiva aika aloittaa päiväkoti.

Odotus- ja vauva-aikana luodaan pohja pienen ihmisen kasvulle ja kehitykselle. Varhaisvuodet vaikuttavat myöhempään fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin taitoihin. Tähän elämänvaiheeseen kannattaa panostaa niin, että perheet voivat tehdä juuri heille sopivia valintoja. Joillakin perheillä se tarkoittaa mahdollisuutta tauottaa työssä oloa hiukan pidempään.

Lisäksi tarvitaan laadukasta varhaiskasvatusta sekä perheystävällistä, joustavaa ja lyhennetyn työajan mahdollistavaa työelämää. Työ voi nykyisin olla aivan liian kuormittavaa, kuten Jani Kajanoja kirjoitti (HS Mielipide 6.1.). Tavoite nostaa työllisyysastetta ei yksin riitä: tarvitaan tekoja, joilla lisätään työhyvinvointia sekä tapoja yhdistää työ ja muu elämä, kuten vaihe, jolloin aikuisten vastuulla on hyvän ja turvallisen lapsuuden mahdollistaminen.

Kun vanhemmat voivat hyvin, voivat lapsetkin hyvin. Tästä hyötyy myös yhteiskunta.

Hanna Sellergren

vaativan vauvatyön kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

