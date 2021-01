Teatterikorkeakoulussa kuohuu (HS Kulttuuri 4.1.), eikä se ole ihme. Feminiininen raivo on oikeutettua ja antaa voimaa muutokseen ja itsesuojeluun.

Feminiinistä on mitätöity. Länsimaisessa filosofiassa naista on väheksytty Platonista lähtien. Nainen on määritelty miehen vastakohdaksi ja alamaiseksi, vielä vajavaiseksikin mieheen verrattuna. Mies on käsitetty järjen edustajaksi ja nainen on yhdistetty ruumiiseen, tunteisiin, pimeyteen – nimenomaan alempiarvoiseen.

Tämä vastakkainasettelu on vaikuttanut vahvasti kulttuurissamme. Nainen on pitkään tyytynyt uhrin ja Toisen osaansa, äänettömästi. On loogista, että naisen syrjintä, ruumiin häpäisy ja väkivaltainen kohtelu herättävät vihaa ja kostonhalua miehen valtaa kohtaan. Miksei sitä näy enempää?

Naisen viha on ollut tabu, tukahdutettua ja hävettävää. Onko tullut aika feminiinisen raivon rakentavaan käyttöön naisen rajojen puolustamiseen ja vanhan kaanonin kumoukseen?

Elina Reenkola

psykoanalyytikko, kirjailija, Helsinki

