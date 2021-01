Liikuntaesteinen jäi kotinsa lattialle makaamaan, kun häntä noutamaan tulleen taksin piti jatkaa matkaansa (HS Mielipide 3.1.). Samansuuntaista heitteillepanoa on odotettavissa myös Länsi-Uudellamaalla. Helmikuussa toimintansa aloittaa Länsi-Uudenmaan kulkukeskus, joka ottaa hoitaakseen vammaisten ja vanhusten kuljetuspalvelut. Uudistus koskettaa 8 500 henkeä.

Heitteillepanon riski on uudessa palvelussa ilmeinen asiointipysähdyksissä. Kun kulkukeskus on hyväksynyt asiakkaan pyynnön pysähdyksestä, voidaan pysähdys toteuttaa. Mikäli asian toimittaminen ylittää sallitut kymmenen minuuttia, kuljettaja saa häipyä paikalta keskustelematta asiakkaan kanssa. Kuljettaja ilmoittaa asian kulkukeskukselle, joka on yhteydessä asiakkaaseen.

Jos asiakkaaseen saadaan yhteys, tilataan uusi matka. Auto saapunee 90 minuutin kuluessa sisältäen sallitun 30 minuutin myöhästymisen. Jos asiakkaalla ei ole puhelinta, puhelimen akku on loppu tai häneen ei muutoin saada yhteyttä, asiakas jää heitteille.

Kulkukeskus lupaa turvallista ja sujuvaa liikkumista. Kenelle?

Mia Lohman

vaikeasti näkövammaisen kuljetuspalvelukäyttäjän omainen, Vihti

