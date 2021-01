Romanttinen käsitys tiedustelusta on syytä heittää romukoppaan – kybervakoilu on kaukana harmittomasta toiminnasta

Valtiollinen tiedustelu on tarkoitusperiltään aina vastoin kohteen omaa tahtoa ja etua ja on usein vihamielistä.

Eduskunnan puhemies ja tasavallan presidentti ovat selväsanaisesti tuominneet viimeaikaiset tietojärjestelmiin tunkeutumiset turvallisuuttamme uhkaavina kyberhyökkäyksinä.

Rauhanaikaisten kyberhyökkäysten kitkeminen vaatii kansallisen varautumisen lisäksi edistyksellistä kansainvälistä yhteistyötä. Tiedustelu on erityisen ongelmallinen kysymys – kaikkienhan sitä kerrotaan tekevän.

Romanttinen käsitys tiedustelusta salaisten agenttien harmittomana toimeliaisuutena on syytä heittää romukoppaan. Valtiollisen tiedustelun tarkoitus on valmistaa poliittista ja operatiivista päätöksentekoa. Tekona, esimerkiksi laittomana tunkeutumisena järjestelmiin, se ei välttämättä aiheuta tuhoa. Tarkoitusperiltään se on aina vastoin kohteen omaa tahtoa ja etua ja on usein vihamielistä.

Verkkotiedustelun ja tuhoavan vaikuttamisen ero on veteen piirretty: järjestelmään tunkeutumisen ja tietojen onkimisen ohella on helppoa ja houkuttelevaa asentaa tiedostoja tai järjestelmiä tuhoavia haittaohjelmia.

Tiedustelu rapauttaa ystävällisiä suhteita.

Euroopan unionin patenttivastaus kansainvälisen kybervakauden saavuttamiseksi koostuu pakotteista, pelotteesta, vastatoimista ja oman kyberkyvykkyyden kehittämisestä. Unionin kyberdiplomatian taustapaperi painottaa monipuolisesti ihmisoikeuksia, vapaaehtoisia valtioiden käyttäytymistä ohjaavia normeja ja kehittyvien maiden tukemista.

Tämä tehdään kuitenkin jumiutuneina mutaisiin juoksuhautoihin. Toisella puolella erityisesti Venäjä ja Kiina painottavat valtioiden absoluuttista itsemääräämisoikeutta sekä edistävät informaatioteknologian käyttöä sisäisen turvallisuuden ja valvonnan välineinä. Niidenkään intressissä ei ole rajoittaa verkkotiedustelua.

Kyberoperaatioiden ehdoista sekä vastatoimien ja itsepuolustuksen oikeutuksesta riittää puhetta. Siviiliyhteiskunnan rauhanaikainen suojeleminen ei – ihmeellistä kyllä – tunnu olevan kenenkään asialistalla.

Suomen on mahdollista lähteä edistämään kansainoikeudellisia ja rauhanomaisia suhteita painottavaa vaihtoehtoa kybervakoilun rajoittamiseksi. Kyse ei ole tiedustelun ja puolustuksen kieltämisestä.

Tarvitsemme päättäväistä kansainvälistä rajanvetoa hyväksyttävän ja sietämättömän käyttäytymisen väliin. Tiedustelun julkisia valvonta- ja raportointimekanismeja voidaan vaatia, rauhanajan tiedustelun kohteita voidaan rajoittaa, ja paljastuneiden tiedustelutapausten perusteella voidaan hahmottaa pitävämpiä poliittisia ja normatiivisia toimia. Tarvitsemme sanelun sijaan keskustelua ja yhteisymmärrystä painottavaa globaalia diplomatiaa. Tähän on tilaus.

Kyynikot muistuttavat nyt kansainoikeuden voimattomuudesta suurvaltojen ”legitiimien turvallisuusintressien” edessä. On kuitenkin naiivia uskoa vastakkainasettelua lisäävien pakotteiden ja hataraan uskomukseen perustuvan pelotteen rakentavan parempaa maailmaa.

Yleisen mielipiteen hidaskin kääntyminen rauhanajan verkkotiedustelun rajoittamisen ja pelisääntöjen asettamisen suuntaan tekee suurvalloillekin vaikeammaksi astua rajan väärälle puolelle.

Mika Kerttunen

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian dosentti, Lieksa

