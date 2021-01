Pakko on paras muusa myös terveyspalveluiden järjestämisessä

”Pakko on paras muusa” on vanha sanonta. Toimialajohtaja Maaret Castrén kirjoitti (HS Mielipide 6.1.) oivallisesti siitä, miten ”pakon edessä” on vihdoin saatu aikaiseksi liikkuva sairaala, LiiSa.

Toivottavasti tulevaisuudessa osataan käyttää Helsingin LiiSua eli liikkuvaa suun terveydenhuollon yksikköä myös palvelemaan vanhuksia. Kotisairaala ja liikkuvat yksiköt tuovat laatua ja turvaa vanhusten elämään. Lämpimät kiitokset liikkuville toimijoille.

Paula Kokkonen

varatuomari, Helsinki

