Mielipide | Lukijan mielipide

Väärä kirjaus potilastietoihin johtui inhimillisestä virheestä

Jos ilmenee, että henkilötietoja on tallennettu väärälle asiakkaalle ja asiakastietoihin on tehty väärä kirjaus, kyseessä on henkilötietojen tietoturvaloukkaus.

