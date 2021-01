Ensin päätettiin kotihoidon tuen Helsinki-lisän kovasta leikkauksesta. Nyt esillä on koko kotihoidon tuen mahdollinen poistaminen. Kaikki tämä ohjaa siihen, että vauva on laitettava ääriään myöten täynnä olevaan päiväkotiin, jossa on ihania ihmisiä mutta ei tarpeeksi resursseja henkilökunnan tehdä parastaan. Ja vanhempi kahdeksaksi tunniksi töihin, jos töitä on – ilman aitoa mahdollisuutta joustoon edelleen perinteisessä työmarkkinassamme. Vanhempainvapaa on mahdollinen, jos on pystynyt keräämään tuhansien eurojen puskurin.

Samaan aikaan ihmetellään, että syntyvyys vähenee. Päättäjät hoi: Vanhemmat tarvitsevat yhteiskunnan tukea kaikissa muodoissa enemmän kuin ikinä ennen. Älkää pakottako meitä valitsemaan rahan ja jälkikasvun välillä. Päättäkää, että Suomi haluaa vauvoja.

Jussi Pekkala

kaksivuotiaan vanhempi

Helsinki

