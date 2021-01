Miten eri tavoin ajattelevat ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan nykyistä paremmin? Tämän pohtiminen on tänäänkin yhteinen avainkysymyksemme.

Olemme monista asioista eri mieltä, mutta meitä myös yhdistävät lukuisat asiat, esimerkiksi arvostamme rauhaa, työtä, rakkautta ja terveyttä. Myös siinä suhteessa olemme samanlaisia, että olemme kaikki erilaisia. Ei ole olemassa edes identtisiä kaksosia, jotka olisivat täysin samanlaisia.

Voisimme oppia ymmärtämään eri tavoin ajattelevia, sekä enemmistöön että vähemmistöön kuuluvia, esimerkiksi oivaltamalla sen, että toisissa kysymyksissä kuulumme enemmistöön, toisissa vähemmistöön. Näin vähitellen empatiakykymmekin kehittyisi. Jo se, että käymme toisiamme kunnioittavaa keskustelua, on varsin arvokasta sinänsä. Tälläkin tavoin on mahdollista oppia toisistamme. Se on kaikkien etu. Yksin ei kukaan pärjää. Tämä on tärkeää muistaa myös koronavirusaikana. Kauan siis eläkööt erilaiset mielipiteet ja niiden ilmaisuvapaus!

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, opettaja ja pappi

Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.