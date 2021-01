Hevonen tarvitsee toisen hevosen seuraa. Sosiaalisuuden ja lauman tarve huomioidaan suomalaisissa talleissa erittäin yksilöllisesti.

Kaisa Väisänen kirjoitti (HS Mielipide 2.1.), ettei hevosurheilulle ole enää tarvetta. Hän kritisoi eläinten käyttämistä urheilulajeissa sekä niiden pakottamista elämään ihmisen tahdon mukaisesti.

Kesyhevonen on kotieläin, jota 5 500 vuoden mittainen yhteinen historia ihmisen kanssa on muovannut siten, että luontoon ja ”vapauteen” sillä ei enää ole paluuta – huumorinkin varjolla heitetty ajatus on eläinsuojelullisesti kestämätön. Toisaalta suomalaista yhteiskuntaa ei olisi rakennettu ilman hevosta, eikä meillä olisi esimerkiksi ainutlaatuista kotimaista hevosrotua – suomenhevosta – ilman raviurheilua.

Väisänen on oikeassa ajatuksessaan, että hevonen on sosiaalinen ja älykäs laumaeläin, joka muodostaa toverisuhteita. Tämä huomioidaan jo eläinsuojelulaissa: hevonen tarvitsee toisen hevosen seuraa. Käytännössä sosiaalisuuden ja lauman tarve huomioidaan suomalaisissa talleissa erittäin yksilöllisesti.

Hevosen pitoon viittaaminen Väisäsen mainitsemalla sanalla ”orjuuttaminen” tuntuu kaukaa haetulta. Kesyn eläimen oman hyvinvoinnin takaamiseksi ihmisen on vaikutettava hevosen elämään. Turvallisista tallitiloista ja ulkoilualueista määrää laki, ja säännöllinen päivärytmi ja hoito muodostavat hevosen hyvän elämän perusainekset.

Nykyaikaisesta kesyhevosesta ei enää ole arojen vaeltajaksi. Jalostus ei kuitenkaan ole vienyt pois olennaista: hevonen haluaa edelleen liikkua, ravata kovaa, laukata ja hypätä – ja jokainen hevosihminen tunnistaa hevosen innon lähteä liikkumaan, mittelemään voimiaan ja vauhtiaan toisten hevosten parissa ja parhaassa tapauksessa vaikka vain ihmisseurassa. Hevonen ei arvota, liikkuuko se numerolapun kanssa vai ilman.

Suomen Hippoksen ja Suomen ratsastajainliiton toimenkuvaan kuuluvat olennaisena osana tiedonvälitys, neuvonta sekä tutkimustyön tukeminen. Kaikki nämä ovat hevosen hyvinvointia edistäviä asioita. Hevosen sopimaton kohtelu on kielletty kaikessa järjestöjemme alaisessa toiminnassa. Hevosen hyvinvointi on myös ihmisen hyvinvointia. Vain terve, asianmukaisesti koulutettu ja käsitelty hevonen on turvallinen urheilu- ja harrastekumppani.

Hevostutkimusta tarvitaan, ja myös hevosen ajattelun entistä parempi ymmärtäminen edistää hevosen hyvinvointia. Se, rakastaako hevonen hoitajaansa, kuten Väisänen kyseli, on toistaiseksi arvoitus. Selvää kuitenkin on, että suomalaista hevosta arvostetaan, pidetään hyvänä ja hyvin.

Sami Kauhanen

toimitusjohtaja, Suomen Hippos

Jukka Koivisto

toiminnanjohtaja, Suomen ratsastajainliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.