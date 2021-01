Useimmiten imettäminen on helppoa ja jopa hauskaa. Koen, että valvomisesta huolimatta imetys on parantanut henkistä hyvinvointiani.

Olen Esa Mäkisen (HS Merkintöjä 8.1.) tavoin vauvojen ruokinnan kokemusasiantuntija. Kuten Mäkinen minäkin tunnen tutkimustietoon perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Maailman terveysjärjestön WHO:n imetyssuositukset, enkä käy niitä tässä nyt toistamaan. Haluan tuoda esiin päinvastaisen kokemukseni imettämisen vaikutuksista äidin jaksamiseen ja perheen sisäiseen työnjakoon.

Olen imettänyt kuukauden jos toisenkin, ja muistan hyvin ensimmäisten viikkojen tuskastumisen, itkun ja kivunkin. Yhdessä vauvan kanssa opetellen niistä on varsin mahdollista selvitä, ja lutviuduttuaan rintaruokinta on mitä käytännöllisin tapa huolehtia vauvan ravinnosta. Käyttöliittymä on hampaiden tulon aikaan kovilla, mutta useimmiten imettäminen on helppoa ja vuorovaikutuksen lisääntyessä jopa hauskaa.

Olen vahvasti eri mieltä Mäkisen kanssa siitä, että täysimetyksen sivuvaikutuksena äidin vastuu kasvaisi vauvan muussakin hoidossa. Perustelen käsitykseni totta kai omalla kokemuksellani. Puolisoni on vaihtanut selvästi enemmän vaippoja ja puklaantuneita vaatteita kuin minä. Hän on myös paremmin kärryillä siitä, monensilleko päiväunille hän juuri kärräsi vauvan, joko vitamiinitipat on annettu ja missä neuvolakortti on. Vatsavaivaiset vauvamme ovat viettäneet satoja tunteja kantoliinassa hänen sydämensä sykettä kuunnellen, ja myöhemmin hän on luovuttanut kehonsa kiipeilytarkoituksiin.

Olen eri mieltä Mäkisen esittämästä yleistyksestä, että täysimettäminen johtaisi imettävän vanhemman vauvanhoitovastuun kasvuun. Imetyksen tukeminen ei aja puolisoa vanhemmuuden ulkokehälle.

Katja Litola

kotiäiti, maisteri ja imettäjä

Espoo

