Sodan jälkeen kello kuusi. Jaroslav Hašekin ensimmäisen maailmansodan aikaan sijoittuvan romaanin veijarihahmo, kunnon sotamies Švejk, sopi toverinsa kanssa tapaamisen prahalaiseen kapakkaan.

Aikeeseen kiteytyi ajatus pysytellä hengissä ja jatkaa taas eloaan entiseen tapaan.

Kulunut tokaisu sopii hengenpitimeksi myös sata vuotta myöhempään aikaan. Ehkei tunnin tarkkuudella, mutta jos koronavirusrauha nyt edes kesään mennessä koittaisi, rajoitukset väistyisivät ja sosiaalinen elämä palaisi uomiinsa.

Rokotusten käynnistyminen vuodenvaihteessa toi Suomeenkin kaivatun toivon pilkahduksen siitä, että pandemian varjo väistyisi arjestamme. Odottavan aika saattaa kuitenkin olla pitkä, etenkin kun alun rokotustahti on paljastunut selvästi odotettua verkkaisemmaksi.

Kesiä on toki seuraavinakin vuosina, mutta kuinka kauan kanttimme kestää?

Kokonaan toinen kysymys on se, onko kulmapöytämme enää paikallaan, kun koronaton kesä koittaa. Pandemia ravistelee niin meillä kuin muuallakin elämäntapaa, kulutustarpeita ja yhteiskuntarakenteita. Kapakoistakin moni voi sulkea ovensa pysyvästi.

Niin koronaviruksen pahimmin runtelemassa Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa on merkkejä ihmisten halusta muuttaa suurkaupunkien ahtaudesta väljempiin maisemiin.

Venäjällä tuttavani pakkasi jo keväällä tavaransa ja muutti ahdistavaksi muuttuneesta Moskovasta Krasnodarin alueelle Etelä-Venäjälle. Toinen lähetti valokuvia Pietarin lähistölle rakentamastaan vapaa-ajan asumuksesta.

Pandemian myötä kokeilusta valkokaulustyöläisten pääasialliseksi elämänmuodoksi vakiintunut etätyö muuttaa suhdettamme paitsi työhön myös asumiseen. Pandemiaoloissa vähistä neliöistä tuli yhä ahtaampia, kun koti jalostui käväisypaikasta pysyväksi turvasatamaksi. Samalla työmatkan pituus lakkasi olemasta määrittävä tekijä asuinalueen valinnassa. Kun harpin sädettä kasvattaa, kartalle piirtyy selvästi suurempi ympyrä.

Suomessakin on ensimmäisiä havaintoja siitä, että virus voi kääntää muuttoliikkeen suuntaa. Kehyskuntien ja maaseutukaupunkien avarammat asumisolot voivat jatkossa lisätä vetovoimaansa tiiviin pääkaupunkiseudun keskusta- tai lähiöasumisen kustannuksella. Vuodenvaihteessa on nähty etätyön sujuvan yhtä lailla pohjoisen hiihtokeskuksissa kuin kotikonttorissakin.

Koronaviruksen vaikutuksia maan sisäiseen muuttoliikkeeseen ei pidä toisaalta yliarvioida. On hyvä muistaa, että globaalilla mittapuulla koko Suomi on harvaan asuttu, turvallinen ja toimiva maa. Suomen tähänastinen menestys taudin torjunnassa on osaltaan vahvistamassa käsitystä siitä, että maallamme on poikkeukselliset edellytykset pitää huolta kaikista kansalaisistaan.

Monien silmissä juuri Suomi voi olla se paikka maailmassa, jossa haluaa lastensa kasvavan.

Ei ole järin luultavaa, että pääkaupunginkaan vetovoima katoaisi koronavirusajan myötä. Myös pandemian jälkeisessä maailmassa on esimerkiksi nuorilla tarpeita kohdata toisia ihmisiä, nauttia vapaa-ajan palveluista, opiskella ja tehdä töitä osana yhteisöä. Helsinki ja koko muu pääkaupunkiseutu ovat kaikkeen tähän jatkossakin erinomaisia paikkoja asua ja elää.

Maailman metropoleihin verrattuna Helsinki on edelleen ihmisen kokoinen kaupunki. Pandemia on toki hyvä muistutus siitä, että vaikkapa asumistiheyden tai kasvottomien peruspalvelutehtaiden kasvattaminen ei saa olla itsetarkoitus.

Suuri muutos on väistämättä ihmiselämän paikkasidonnaisuuden väheneminen. Tämä avaa täysin uusia näkymiä elämäntavalle, jossa työmme ja kotimme ovat siellä, missä itse kulloinkin haluamme olla. Tämä vaatii aivan uudenlaista ajattelua asuinpaikan käsitteen, kunnan jäsenyyden ja palveluiden käytettävyyden suhteen.

Kesällä koronavirusepidemian jälkeen työpäivä voi päättyä vaikka saunan kautta järveen.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.