Viikon puheenaiheet

1) Kongressi

Kongressin valtaus Yhdysvalloissa oli yhtä aikaa sekä yllätys että looginen seuraus aiemmasta. Yllätys se oli siitä päätellen, miten puutteellisesti väkivaltaan oli varauduttu.

Odotettu tapahtuma se oli siksi, että presidentti Donald Trump on kauan valmistellut valheilla ja kiihotuksella kannattajiaan varautumaan siihen vaihtoehtoon, että hän ei voittaisi presidentinvaaleja. Senaatin uusintavaalit Georgiassa olivat myös sekä yllätys että looginen seuraus. Trump korosti kannattajilleen, että demokratia ei toimi, mikä johti siihen, että moni jätti äänestämättä.

2) Rokotukset

Kritiikki koronavirusrokotusten hitaudesta kiihtyy, ja syyllisiä sekä ongelmia etsitään. Perinteiseen tapaan EU kelpaa kaikille Euroopassa, kun tuomittavaa etsitään.

Mutta vikaa on ollut myös jäsenmaissa. Vaikka rokotteiden tuloa on osattu odottaa ja aikaa varautua on ollut, terveydenhuollon järjestelmät eivät ole sittenkään pystyneet uuden tilanteen edessä sujuvaan yhteistyöhön. Euroopassa pahimmin tilanne on ollut jumissa Ranskassa.

Suomen alkukangertelu alkoi sulaa tällä viikolla ja rokotuksissa päästiin vauhtiin.

3) Leijonat

Suomen jääkiekkojoukkue nappasi pronssia alle 20-vuotiaiden maailman­mestaruus­kisoissa. Viimeisessä ottelussaan Edmontonissa Suomi voitti Venäjän.

Pitkään suomalaista jääkiekkoa seuranneet havaitsevat, miten jääkiekko on muuttunut. Takavuosina vaikutti siltä, että pienikin tappioasema johti Kummelista tutun valmentajagurun Aimo Nivaskan tulkintaan: ”Me ollaan hävitty tää peli.”

Nuorten otteista havaitsi, että henkinen kantti kesti takamatkallakin, ja peli sujui ennakkoluulottomasti.