Lennonjohtaja Anssi Lisko väitti (HS Mielipide 10.1.), että Malmin lentokentän tyhjentämiseen annettu aika on kohtuuton. Väitettä sopii hieman hämmästellä.

Helsingin kaupunki on tehnyt jo kauan sitten selväksi, että lentäminen alueella loppuu. Vuokrasopimuskin sanottiin irti ja se on päättynyt käsittääkseni vuosi sitten. Jo tuossa vaiheessa olisi varmasti ollut järkevää alkaa pohtia koneille uutta säilytyspaikkaa.

Malmin lentokentän niin kutsutut ystävät valitsivat kuitenkin strategiakseen yhteistyöhaluttomuuden. Kun sovitusta ei ole haluttu pitää kiinni, onko ihme, että kaupunki haluaa nyt oikeuden päätöksen mukaisesti kentän mahdollisimman nopeasti tyhjäksi.

Lopuksi on vielä hämmästeltävä kommenttia, että koneita on vaikea siirtää talvella. Viime päivinäkin Malmin lentokentältä on hehkutettu aktiivisia lentopäiviä. Ilmeisesti lentäminen on mahdollista.

Jussi Virkkunen

toimittaja, Helsinki

