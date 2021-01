Euroopan unionin yhteinen puolustus on järkevä tavoite, jopa välttämätön, mutta kovin kaukainen.

Rosa Meriläisen kolumni (HS 5.1.) siitä, kuinka Suomen kannattaisi liittyä Natoon, oli suoraviivaisena piristävä. Myös Anna-Liina Kauhasen kirjoitus (HS 6.1.) hävittäjähankinnasta sivusi asiaa. Mutta syvällistä analyysia Nato-jäsenyydestä ei kukaan ole esittänyt. Onko sellaista edes tehty?

Useimmille lienee selvää, että jos Ruotsi liittyy Natoon, Suomen on seurattava perässä. Tilanne olisi muuten hyvin outo. Kaikki läntiset valtiot ympärillämme olisivat jäseniä, ja Suomi jäisi yksin viimeiseen nurkkaan. Ruotsi liikahti hiukan kohti jäsenyyttä, kun mahdollisuus päätettiin kirjata osaksi maan turvallisuuspoliittista linjaa.

Euroopan unionin yhteinen puolustus on järkevä tavoite, jopa välttämätön, mutta kovin kaukainen. Välttämätön siksi, että on epärealistista uskoa Yhdysvaltain huolehtivan ikuisesti Euroopan puolustuksesta. Jos vierailee amerikkalaisten sotilaiden hautausmaalla Normandiassa ja katsoo asiaa amerikkalaisin silmin, johtopäätös on ilmeinen: Miksi nuorten amerikkalaisten pitäisi kuolla Euroopan puolesta? Milloin eurooppalaiset oppivat itse hoitamaan asiansa?

Presidentti Donald Trumpin aika oli terveellinen muistutus amerikkalaisten näkökulmasta.

EU:n yhteinen puolustus edellyttää integraation syventämistä kohti liittovaltiota, mutta se ei ole liittovaltion ainoa merkitys. Liittovaltio olisi valtavan merkittävä monessa suhteessa, myös globaalisti. EU:n syvempi integraatio on ehkä ainoa vaihtoehto EU:n hajoamiselle.

Liittovaltiota odotellessa sotilaallisen turvallisuuden Euroopassa voi ylläpitää kuitenkin vain Nato.

Risto Paatela

diplomi-insinööri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.