Työllisyysasteeseen ei nyt lasketa edes niitä vanhempainvapaalla tai kotihoidon tuella olevia, joilla on voimassa oleva työsuhde.

Taloustieteen professori Markus Jäntin johtama työllisyyden edistämisen tutkijatyöryhmä ehdottaa kotihoidon tuen poistamista työllisyyden lisäämiseksi noin 10 000 hengellä (HS 6.1.). Jäämme odottamaan tietoja siitä, millaisin perustein työryhmä on laskelmansa tehnyt. Kelan ja valtiovarainministeriön aiemmat laskelmat ovat päätyneet huomattavasti pienempiin lukuihin.

Kotihoidon tuen kestoon tai suuruuteen on ehdotettu muutoksia jo pitkään. Mikään puolue tai järjestö ei perhevapaamalleissaan ole kuitenkaan ehdottanut kotihoidon tuen lopettamista kokonaan. Tämä siis on Jäntin työryhmän ehdotuksessa uutta. Ehdotus on kiinnostava poliittinen teko tilanteessa, jossa hallitusohjelman mukaan kotihoidon tuki jatkuu nykymuodossaan perhevapaita uudistettaessa ja maahan tuskin on seuraavien vaalien jälkeenkään saatavissa enemmistöhallitusta, joka poistaisi kotihoidon tuen.

Mutta työllisyysastetta pitäisi saada nostetuksi. Siihen ei nyt lasketa edes niitä vanhempainvapaalla tai kotihoidon tuella olevia, joilla on voimassa oleva työsuhde. Tämä vääristää käsitystä pienten lasten äitien työllisyysasteesta ja myös julkisuudessa esitettyjä vertailuja suomalaisten ja ruotsalaisten äitien työllisyysasteesta. Ruotsissa vanhempainvapaalla olevat äidit ja isät lasketaan työllisyysasteeseen, jos heillä on työsuhde.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on kuitenkin jo vuonna 2015 määritellyt, että työtä on kaikki se, jonka joku muu kuin itse voisi tehdä ja jolla tuotetaan palveluita tai tavaroita. Eli nukkuminen ei ole työtä, mutta lapsenhoito on. Tällä määritelmällä haluttiin tehdä palkaton työ näkyväksi yhteiskunnalle tärkeänä työnä.

Jotta se saadaan näkyviin kansantalouden tilinpidossa, ehdotan, että lastaan kotihoidon tuella hoitavat äidit ja isät perustavat toiminimen Minä Kotona. Tilastokeskuksen asiantuntijoiden mukaan yrittäjä on työvoimatutkimuksessa työllinen, vaikka hänellä ei olisi tuloja tai hän olisi ollut pois töistä tutkimusviikolla, kunhan on toiminimi olemassa.

Toiminimi Minä Kotona on siis ratkaisu kotona palkatonta lastenhoitotyötä tekevien äitien ja isien saamiseksi mukaan työllisyysasteeseen. Riskinä tosin on, että pyrkiessään palkkatyöhön kotihoidon tuelta toiminimen haltija tulee mahdollisen työttömyyden kohdatessa kohdelluksi yrittäjänä ja jää vaille työttömyysturvaa. Kotona parivuotiasta kuopusta hoitavista äideistä yli puolella ei ole työpaikkaa odottamassa, ja monelle sen löytyminen voi vähäisen koulutuksen takia olla vaikeaa.

Minna Salmi

valtiotieteiden tohtori, perhevapaatutkija vuodesta 1999, Helsinki

