Kun lapsi aloittaa koulun, vanhemmille tulee elämään yleensä yksi uusi huoli: kunpa lastani ei kiusattaisi. Tämän huolen lisäksi jokaisen vanhemman pitäisi kysyä itseltään, miten aion toimia, jos lapseni kiusaakin muita.

Kyseessä on ollut tilanne, jossa uhria on pidetty ”kaverina”, mutta samaan aikaan kiusattu eri tavoin. Näin kuvaili tutkinnanjohtaja joulukuussa Koskelan henkirikosta, jossa poliisi epäilee kolmea 16-vuotiasta samanikäisen pojan murhasta. Kiusaamista on terminä aiheellisesti kritisoitu väki­vallan kohdalla vähätteleväksi, mutta poliisi halusi termillä kuvata uhriin kohdistunutta toistuvaa vahingoittavaa toimintaa. Poliisi epäilee vakavan kiusaamisen johtaneen lopulta henkirikokseen.

Viesti oli selkeä: Tapaus on raakuudessaan poikkeuksellinen, mutta satunnaiseksi yksittäistapaukseksi sitä ei tulisi mieltää. Vastaavaa voi tapahtua uudestaan, jos rakenteita ja resursseja lasten suojelemiseksi ei korjata ja joidenkin nuorten vakaviin ongelmiin puututa riittävin keinoin.

Aiemmin syksyllä julkisuuteen tuli toinenkin järkyttävä tapaus, kun Vantaalla koulutoverit pahoinpitelivät 11-vuotiaan pojan välitunnilla niin, että paikalle piti kutsua ambulanssi. Tässäkin tapauksessa pahoinpitelijät olivat kiusanneet uhriaan jo pidemmän ajan.

Julkisuuteen tulee jäävuoren huippu, usein poikkeuksellisen karmeat tapahtumat. Yksittäistapauksiksi niputtamisen sijaan on kuitenkin syytä ajatella, että näkyviin tulevan huipun alla on vuoren verran kiusaamistapauksia. Sitä tavallisten lasten tavallista kiusaamista, jossa lapset mitätöivät, häpäisevät, pilkkaavat tai muuten nujertavat henkisesti toisia tai käyttävät fyysistä väki­valtaa. Vaikka koulukiusaaminen on selvitysten mukaan vähentynyt, ei koulu vieläkään ole kaikille turvallinen ympäristö.

Tarvitsemme yhteiskuntana aktiivisen päätöksen, että nyt saa riittää. Siksi HS kysyy tänään asiantuntijoilta, lapsilta ja opetusministeriltä, miten kiusaaminen saadaan loppumaan.

Nuorten tekemissä henki­rikoksissa kyse on vakavista persoonallisuuden ja käytöksen häiriöistä. Kiusaamisen – fyysisen tai henkisen – kohdalla kyse on kuitenkin yleensä aivan tavallisista lapsista, ja asiantuntijat puhuvat opituista käytösmalleista. Koska kyse on opitusta käytöksestä, kiusaamisen kitkemiseksi tärkeimmät keinot ovat ennaltaehkäisy ja varhaisen vaiheen puuttuminen. Opituista malleista voi oppia myös pois. Monissa Suomen kouluissa tehdäänkin hyvää työtä kiusaamisen kitkemisessä. Toisissa kouluissa tässä epäonnistutaan, ja kiusaaminen on osa koulun rakenteita.

Kiusaamisesta keskusteltaessa kodin ja vanhempien rooli jää usein turhan vähälle huomiolle. Vastuuta tulee peräänkuuluttaa kouluilta, mutta vastuuta on otettava myös kodeissa, joista kiusaamiseen osallistuvat lapset lähtevät aamuisin kouluun. Kiusaaminen ei lopu, elleivät koulun henkilökunnan lisäksi myös vanhemmat toimi aktiivisesti. Tiedon ja toimien pitää kulkea koulun ja kotien välillä.

Koulun ja kodin yhteistyön tärkeyttä korostaa digitaalinen aika, joka on muuttanut kiusaamisen luonnetta. Vantaan 11-vuotiaan pojan pahoinpitely oli yksi monista tilanteista, jotka levitettiin sosiaaliseen mediaan julkisiksi. Verkkokiusaaminen voi tapahtua monin tavoin, ja lasten välinen digitaalinen maailma on paikka, johon aikuisten on vaikea päästä kiinni. Älypuhelimien myötä kiusaaminen ei myöskään noudata enää koulupäivän ajan ja paikan rajoja, vaan jatkuu niiden ulkopuolella.

Koulussa ei pidä vedota siihen, ettei koulupäivän ulkopuolella tapahtuva kiusaaminen ole koulun asia. Koulussa lapsiin vaikuttaa myös kiusaaminen, joka tapahtuu koulun ulkopuolella. Ja toisinpäin. Kodeissa taas pitää ottaa vastuu verkkokasvatuksesta. Vaikka oman älypuhelimen käteen saavat ekaluokkalaiset ovat diginatiiveja, käytössääntöjä ja ymmärrystä pitää opettaa kotona vuosia.