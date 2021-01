Tuore tutkimus piirtää huolestuttavan kuvan yliopisto-opiskelijoiden jaksamisesta.

Kirotut hedonistit, vaarannatte kaikkien terveyden!

Suunnilleen näin korkeakoulu­opiskelijoita on kuluneiden kuukausien aikana julkisuudessa suomittu. Lööpeissä on kerrottu viruslingoiksi muuttuneista opiskelijabileistä. Sosiaalisessa mediassa on puolestaan maalailtu kuvia vastuuttomasta nuorisosta, joka vähät välittää omasta tai muiden terveydestä.

Tosiasiassa suuri osa opiskelijoista ei rymyä haalareissa syljeskelemässä virusta ympäristöönsä, vaan yrittää lähinnä selvitä poikkeuksellisesta elämäntilanteesta. Monelle se on ollut vaikeaa.

Korkeakouluissa on opiskeltu maaliskuusta saakka pääosin etänä, eikä alkava kevätlukukausi näytä tuovan muutosta. Osa fukseista ei ole päässyt tutustumaan uusiin opiskelukavereihinsa lainkaan.

Kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro on tutkinut opiskelijoiden intoa ja uupumusta koronavirusvuoden aikana. Joulukuussa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi lähes 1 600 Helsingin yliopiston opiskelijaa.

Tulokset hätkähdyttävät. Opiskelijoista jopa 60 prosenttia kertoi olevansa joko täysin uupunut tai uupumisriskissä. Opiskeluintoa koki harvempi kuin joka viides.

Vastaavia lukemia ei ole tutkimuksissa aiemmin nähty, Salmela-Aro sanoo. Vertailun vuoksi: vuosina 2008–2016 lähes puolet korkeakouluopiskelijoista kertoi olevansa innostunut opiskelusta.

Erityisen kuormittuneita ovat olleet ensimmäisen vuoden opiskelijat. Hälyttävää sekin, sillä aiemmissa tutkimuksissa opiskelijoiden into on ollut suurinta ja kuormitus vähäisintä nimenomaan opintojen alussa.

Uupumusta lisäävistä tekijöistä yksi on ylitse muiden: yhteisöllisyyden puute. Etänä on vaikeaa hitsautua yhteen muiden kanssa. Kynnys kertoa huolistaan opiskelukavereille tai henkilökunnalle on korkea, jos nämä ovat vain kuvakkeita ruudulla.

Kuormitusta pahentavat itseen kohdistuvat kohtuuttomat odotukset, Salmela-Aro sanoo. Hän toivoisikin opiskelijoiden laskevan rimaa: jos pystyy huolehtimaan arkisista asioista ja saavuttamaan edes joitakin tavoitteistaan, voi jo olla tyytyväinen.

Korkeakouluilta professori toivoo lisää joustavuutta ja erilaisten kohtaamismahdollisuuksien aktiivisempaa pohtimista, niin haastavaa kuin se poikkeusaikana onkin.

Toiveeseen on helppo yhtyä. Pelissä on paitsi ainutlaatuinen elämänvaihe myös nuorten ihmisten tulevaisuus. He ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen.

Kirjoittaja on HS:n lifestyle-toimituksen toimittaja.