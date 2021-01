Kulttuurisetelin käyttöön liittyvä tuloverolain ”käynti” voinee tarkoittaa muutakin kuin vain paikan päällä käymistä.

Joulukuussa kerrottiin, että työntekijöiden saamia kulttuuriseteleitä jää käyttämättä. Verohallinnon kädet on sidottu tuloverolain muotoon, joka edellyttää kulttuurisetelin hyödyntämistä paikan päällä.

Samaan aikaan Verohallinto on kuitenkin hieman vähemmän sitoutunut lakien tarkkaan noudattamiseen muissa kohdissa. Tästä esimerkkinä Verohallinto on vuonna 2019 siirtynyt varainsiirtoveron keräämiseen maksajakohtaisilla viitteillä. Muutos on oiva, mutta lakia ei ole jatkotoimien osalta jaksettu päivittää tai noudattaa. Varainsiirtoverolain mukaan osakekaupasta merkintää tekevän yhteisön tulee varmistaa varainsiirtoveron maksaminen. Verottajan ohje tätä nykyä on veroilmoituksen tekemisen varmistaminen.

Pieni, epäolennainen, vain yhden lain yhden momentin tarkan sanamuodon ohittava toimintamalli on siis jo omaksuttu Vero­hallinnossa yhdessä asiassa. Näin myös kulttuurisetelin käyttöön liittyvä tuloverolain ”käynti” voinee tarkoittaa muutakin kuin vain paikan päällä käymistä. Virtuaalinen käynti, etäopastuksessa käynti ja ”striimikonsertissa” käynti tulevat nopeasti mieleen.

Arttu Piipponen

Helsinki

