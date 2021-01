Yhden bitcoin-maksun hiilijalanjälki on noin 326 kilogrammaa hiilidioksidia – edestakainen lento Helsingistä Lontooseen ja takaisin tuottaa hiilidioksidia 310 kilogrammaa matkustajaa kohden.

Bitcoinin arvo on noussut viime aikoina ennätyksellisen paljon, ja tämä on aiheuttanut paljon kiinnostusta virtuaalivaluuttaa kohtaan. Nopeasti arvoaan kasvattava, aineeton virtuaalivaluutta saattaakin olla puhkeamista odottava kupla. Spekulointi virtuaalivaluutan tulevaisuudella on vaikeaa.

Bitcoinin toiminta perustuu hajautettuun verkostoon, jossa kukin louhija pyrkii ratkaisemaan matemaattisen haasteen, jonka tuloksena syntyy uusia bitcoineja. Tämä matemaattinen haaste on keskeinen osa bitcoinin toimintaa. Louhijoiden keskuudessa on käynnissä raivokas kilpajuoksu siitä, kuka ratkaisee seuraavan lohkon voittavan laskutoimituksen.

Bitcoinin taustalla oleva matematiikka perustuu väsytyshyökkäykseen, jossa oikea vastaus yritetään arvata yrittämällä miljoonia eri vaihtoehtoja sekunnissa. Mitä enemmän laskentaan käytetään energiaa, sitä enemmän eri vaihtoehtoja voidaan yrittää. Käytännössä suurimmaksi esteeksi bitcoin-louhimiseen käytetyssä laskentatehossa nousee sähkön hinta.

Bitcoin perustuu siis ekonomiaan, jossa mahdollisimman edullista sähköä yritetään kuluttaa mahdollisimman suuria määriä, jotta seuraava palkintolohko saataisiin arvottua. Itse laskutoimitukset eivät tuota mitään muuta hyödyllistä, ne ovat siis väärään osuessaan turhaa työtä. Kun bitcoin-verkoston kokonaislaskentateho nousee, nostaa bitcoin-protokolla automaattisesti laskennan vaikeuskerrointa, jotta laskenta ei nopeudu liikaa. Laskutoimitusten tuottama merkittävä lämpökuorma pitää myös jäähdyttää pois konesaleista – pääsääntöisesti tämäkin tapahtuu sähköllä.

Digiconomist.net-verkkosivusto pitää kirjaa bitcoin-verkoston sähkönkulutuksesta. Digiconomistin mukaan bitcoin-verkosto tuottaa kokonaisuudessaan nyt noin 37 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Sähköä tämän verkoston ylläpitämiseen kuluu noin 78 terawattituntia vuodessa. Vertailun vuoksi Suomen kokonaissähkönkulutus on noin 87 terawattituntia vuodessa.

Yhden bitcoin-maksun hiilijalanjälki on noin 326 kilogrammaa hiilidioksidia – edestakainen lento Helsingistä Lontooseen ja takaisin tuottaa hiilidioksidia 310 kilogrammaa matkustajaa kohden. Bitcoin kuluttaa siis käsittämättömiä määriä sähköä, ja tämä sähköntuotanto aiheuttaa valtavia määriä päästöjä.

Bitcoin perustuu periaatteeseen, jossa kolikkoarpajaisissa voittaa todennäköisimmin se, joka tuhlaa eniten sähköä turhaan työhön. Virtuaaliselle, hajautetulle valuutalle on varmasti tulevaisuuden yhteiskunnassa paikkansa, mutta valtavirtakäyttöön päätyvät ratkaisut eivät voi perustua hillittömälle kulutukselle ympäristöstä piittaamatta.

Antti Kurittu

tiiminvetäjä, tietoturva-asiantuntija

Vantaa

