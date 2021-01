Helsingin tulee nyt kehittää seuratukia niin, että lasten kerhotoiminta voi kasvaa ammattitaitoisen valmentajan vetämänä aidoksi liikuntaharrastukseksi.

Pääkirjoitus (HS 30.12.) käsitteli lasten harrastus­takuuta ja hallituksen kunnille lupaamia miljoonia euroja sen toteuttamista varten. Kuten kirjoitus totesi, moni koulu­ikäinen jää vaille harrastuksia siksi, ettei perheellä ole niihin varaa tai siksi, ettei mahdollisuutta ole riittävän lähellä. Nämä epäkohdat koskevat myös pääkaupunkia, ja viimeistään nyt valtion lisätuella tilannetta pitää parantaa.

Oman ammattiurheilu-uran ohella olen toiminut #BeActive-lähettiläänä ja seurannut viime vuodet läheltä itähelsinkiläisen WB Pantterit -koripalloseuran toimintaa. Seuran eri-ikäisten lasten ja nuorten koripalloryhmät tavoittavat satoja tyttöjä ja poikia joka vuosi. Kaksi kipukohtaa on tullut selväksi: koulujen salivuorojen saatavuus ja hinta.

Koulut ovat lapsille luonteva paikka harrastaa. Oppilaan koulu on yleensä lähellä kotia ja on samalla tuttu ja turvallinen paikka lapselle. Vuosia on puhuttu näiden yhteisin varoin rakennettujen salien täydestä hyödyntämisestä, mutta silti jotkin koulut pitävät tilojaan yhä vajaakäytössä. Seurojen järjestämälle toiminnalle koulujen salit avautuvat viiden jälkeen. Nuoret harrastajat kamppailevat aikuisharrastajien kanssa parhaista ajoista. Itäisessä Helsingissä kaupunki on lähtenyt hienosti kehittämään harrastuskerhotoimintaa yhteistyössä paikallisten seurojen ja koulujen kanssa. Yhteistyötä kannattaa jatkaa.

Harrastus on eri asia kuin iltapäiväkerhojen leikki ja aktiivinen ajanviete. Osaavan valmentajan ohjaamana harrastus antaa lapsille ja nuorille uusia taitoja sekä avaa onnistumisen ja kehittymisen mahdollisuuksia. Helsingin pitää nyt kehittää seuratukia niin, että lasten kerhotoiminta voi kasvaa ammatti­taitoisen valmentajan vetämänä aidoksi liikuntaharrastukseksi. Samalla urheiluseuroille tarjoutuu mahdollisuus työllistää valmentajia kerhojen ohjaajina ja valmentajina kokoaikaisiin työsuhteisiin. Tästä hyvän kierteestä hyötyisivät kaikki.

Shawn Huff

Suomen miesten koripallomaajoukkueen kapteeni

#BeActive-lähettiläs

ammattikoripalloilija, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.