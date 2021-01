Turkki, Egypti ja Saudi-Arabia pidättävät journalisteja eniten heti Kiinan jälkeen.

Vielä vuosikymmen sitten ammatti­toimittajat saattoivat matkustaa melko vapaasti useimpiin Lähi-idän maihin. Vaikka autoritaariset hallinnot suhtautuivat epä­luuloisesti toimittajiin, heidän työtään ei estetty etukäteen.

Viime vuosina tilanne on mennyt huonommaksi. Eikä kyse ole korona­virus­pandemian tuomista matkustus­rajoitteista.

Esimerkiksi Turkki ja Egypti ovat ryhtyneet järjestelmällisesti hankaloittamaan toimittajien työtä. Keino on yksin­kertainen: lännen liittolaisina pidetyt maat estävät toimittajilta pääsyn hylkäämällä journalistien akkreditointi­hakemuksia.

Viimeksi pari viikkoa sitten Egypti esti Helsingin Sanomilta pääsyn maahan, kun suunnittelimme reportaasimatkaa arabikevään kuohunnan kymmenvuotispäivän kynnyksellä. Monille muille toimittajille on käynyt samalla tapaa. Hakemus torpataan. Perusteluja ei kerrota.

Tilanne on hullunkurinen. Monen toimittajan on nykyään helpompi päästä Israelin saartamaan ja islamistijärjestö Hamasin hallitsemaan Gazaan kuin vaikkapa Turkkiin, Egyptiin tai Iraniin.

Syy torppauslinjaan on selvä: hallinnot yrittävät pimittää ihmisoikeusrikkomuksia.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan esimerkiksi Egyptin vankiloihin on viskattu kymmeniätuhansia poliittisia vankeja presidentti Abdel Fattah al-Sisin hallintokaudella.

Kyse ei ole pelkästään islamistien tai aseellisten järjestöjen jäsenten pidätyksistä. Jatkuvan vainon, sorron ja pidätysten kohteena on myös ihmisoikeusjärjestöjen työntekijöitä, bloggaajia ja journalisteja.

Lehdistönvapauksia puolustava järjestö Committee to Protect Journalists kertoi joulukuussa, että Turkki, Egypti ja Saudi-Arabia pidättävät maailmassa eniten toimittajia heti Kiinan jälkeen.

Touhu on mahdollista, koska sitä katsotaan läpi sormien. Esimerkiksi Yhdysvallat on jatkanut Egyptin sotilaallista tukemista 1,5 miljardilla dollarilla vuodessa ihmisoikeusrikkomuksista huolimatta. On kiinnostavaa nähdä, muuttuuko tilanne, kun Joe Biden nousee Donald Trumpin tilalle.

Egyptille ja Turkille turismi on ollut merkittävä tulonlähde. Pandemia tukahdutti turismin, mutta kun se on ohi, ala elpyy.

Ehkä silloin suomalaistenkin kannattaa pohtia lomamatkojensa etiikkaa. Onko hyvä idea lähteä rantalomalle maahan, jossa ihmisoikeuksien puolustajat ja toimittajat viskataan tyrmään?

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja ja entinen Lähi-idän-kirjeenvaihtaja.