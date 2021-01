Muut lehdet

Savon Sanomat toteaa, että perus­suomalaisten gallup­kannatus on noussut elo­kuusta asti.

”Kehitys lupaa menestystä huhtikuun kuntavaaleissa, joissa puolue tavoittelee edellisiä kuntavaaleja parempaa kannatusta.”

”Perussuomalaisten suosion kasvua selittää puheiden siistiytyminen, joka johtuu puolueen sisäisen kurinpidon tiukentumisesta. Esimerkkiä näytti kesäkuussa eduskuntaryhmä, joka yksimielisesti erotti juvalaisen Ano Turtiaisen jäsenyydestään määräajaksi toistuvasti sopimattoman some-käyttäytymisen vuoksi. Turtiainen perusti omaa nimeään kantavan yhden edustajan eduskuntaryhmän.”

”Populistipuolueelle tyypillisesti perussuomalaiset yrittävät miellyttää kaikkia. Talouspolitiikassa se on verokriittisyydellään kurvannut keskeltä selvästi oikealle, jopa ohi kokoomuksen. Kannatusta onkin tullut suurituloisten joukosta. Samaan aikaan puolue moittii työttömyysputken poistoa, joka on ollut vaikea pala hallituksessa vasemmistoliitolle.”

”Seuraavan puoluekannatuskyselyn mielenkiinto kohdistuu siihen, vaikuttavatko loppiaisen tapahtumat Washingtonissa ja pitääkö gallupkansa perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Trump-kriittisyyttä uskottavana.”

Lapin Kansa pitää perus­suomalaisten gallup­menestystä todisteena oikeisto­populistisen ”Suomi ensin” -politiikan toimivuudesta.

”Osa perussuomalaisista on ottanut Yhdysvaltojen tapahtumien jälkeen etäisyyttä Donald Trumpiin. Se tuskin tarkoittaa trumpismin katoamista puolueesta.”

”Yhdysvaltojen tapahtumat pakottavat suomalaisetkin keskusteluun siitä, mihin jyrkkään vastakkainasetteluun perustuva ääripääpopulismi ja siihen usein liittyvä vihanlietsonta voi politiikassa johtaa.”

”Vallastaan juopunut ja siihen takertunut Trump on horjuttanut työkseen kansan uskoa hallintoon, viranomaisiin ja valtamediaan. – – Tavoitteena on ollut demokratian horjuttaminen, missä hän on osittain onnistunutkin.”

”Suomessakin on nähtävissä vastaavanlaista liikehdintää. Täältäkin löytyy valtaan pyrkiviä voimia, jotka kyseenalaistavat oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet ja muut demo­kraattisen järjestelmän perusasiat. Tilalle he tarjoavat ympäripyöreitä lupauksia paremmasta huomisesta ja valtaeliittivapaasta yhteiskunnasta – mitä se sitten tarkoittaakaan.”

”Vaikka poliittisen väkivallan vaara on Suomessa juuri nyt pieni, on vaara aina olemassa, eikä siltä pidä ummistaa silmiä. Tärkein ase tässä taistelussa on avoin ja vakaa yhteiskunta, joka huomioi myös heikoimmat.”