Keskustelu Malmin lentokentästä on käynyt kiivaana, kun Helsingin kaupunki on päättänyt ottaa Malmin lentokentän alueen asuinrakentamisen käyttöön ja on lopettamassa ilmailutoiminnot kentällä. Keskustelua on käyty myös siitä, onko valtio riittäviltä osin mahdollistanut ilmailutoimintojen jatkuvuuden Malmin kentän toimintojen päätyttyä (HS Kaupunki 12.1.).

Hallitus päätti vuonna 2014 julkisen talouden suunnitelmassa, että Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön ja että valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi vuonna 2014 valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen sopimukseen suurten infrahankkeiden tukemisesta ja asumisen edistämisestä kirjattiin, että valtio lopettaa toimintonsa Malmin lentoasemalla vuoden 2016 aikana, mutta viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Malmin lentokentän tilannetta on selvitetty lukuisia kertoja viime vuosikymmenten aikana. Selvityksiä on tehty muun muassa vuosina 2000, 2007, 2011, 2014 ja 2015. Lisäksi digi-ilmailun kehittämistä selvittänyt työryhmä tarkasteli yleis- ja harrasteilmailua syksyllä 2020. Tehdyissä selvityksissä on tarkasteltu mahdollisuuksia siirtää toimintoja uudelle kentälle sekä toisaalta edellytyksiä turvata ilmailutoiminnot nykyisillä kentillä.

Yksittäistä Malmin ilmailutoimintoja korvaavaa kenttää ei ole pystytty osoittamaan. Syynä on ollut muun muassa se, että lentotoimintaan soveltuvaa paikkaa ei ole löytynyt tai että uudelle lentopaikalle ei ole pystytty osoittamaan realistista liiketoimintamallia.

Useat Malmilla aiemmin toimineet tahot ovat jo onnistuneet siirtymään Malmilta muille kentille ja jatkaneet toimintaansa ongelmitta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on avustanut lentokenttien infrastruktuurin kehittämistä eri lentopaikoilla pääosin Etelä-Suomessa, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voisivat siirtyä jatkossa muille hyvien yhteyksien päässä oleville kentille. Ministeriö myönsi vuonna 2018 yhteensä 3,34 miljoonaa euroa avustuksia ja vuonna 2020 yhteensä kaksi miljoonaa euroa yleisilmailua ja ammatillista yleisilmailua tukevaan toimintaan.

Ministeriöllä ei ole toimivaltaa määrätä yksityisiä yrityksiä siirtämään toimintojaan tietyille kentille, vaan vastuu asiassa on toimijoilla itsellään. Ministeriö on luonut mahdollisuuksia ilmailutoiminnan jatkumiselle Malmin toiminnan päättymisen jälkeen.

Sabina Lindström

ylijohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

