Verkossa ei ole kaupunkeja ja maaseutua.

Sosiaalisen median aiheuttamista ongelmista on kirjoitettu viime aikoina paljon. Somessa on kummia tyyppejä ja outoja asioita. Ennen kuin edes ymmärrät, mitä on tapahtunut, huomaat olevasi koukussa.

Minulle on käynyt juuri niin. Olen koukussa Lotan ja papan korona­lauluihin.

Ensimmäinen laulu­video osui verkossa silmiini viime kesänä. En edes muista, mikä laulu se oli, taisi olla Iso­isän olki­hattu. Video oli kuvattu kömpelön amatöörimäisesti. Pappa eli 85-vuotias Jorma Saahko ja Lotta eli 27-vuotias Lotta-Sofia Saahko istuivat sohvalla rinnakkain, katsoivat kameraan ja lauloivat – pappa vanhan miehen äänellään ja Lotta nuoren naisen sopraanollaan.

En tiedä, johtuiko se koronaviruspandemian herkistämästä mielentilasta vai mistä, mutta huomasin liikuttuvani. Kuuntelin vielä monta laulua, joista osassa oli mukana Lotan sisko Liina. Sitten otin selvää, mistä oli kysymys.

Kävi ilmi, että Lotta-Sofia Saahko on eri puolilla maailmaa asunut ihminen, joka oli joutunut keskeyttämään näyttelijäopintonsa Lontoossa koronavirusepidemian takia. Huhtikuussa hän muutti isoisänsä luo Valkeakoskelle, ja toukokuussa he alkoivat julkaista lauluvideoita, joita on tähän mennessä katsottu yli 30 miljoonaa kertaa.

Laulujen lisäksi he tekevät videoita kahvihetkistään, joissa jutellaan milloin mistäkin. Varsinkin pappa on luontainen höpöttäjä, mikä voi johtua hänen karjalaisesta taustastaan. Juttuja voi lukea syksyllä ­ilmestyneestä kirjasta Papan kanssa kahvilla.

En nyt antaudu analysoimaan sitä, mikä minua Lotassa ja papassa viehättää. Ehkä se on aitous, ehkä myönteisyys – tai ehkä olen vain tulossa vanhaksi. Joka tapauksessa tällaiset videot ovat minusta hyvä esimerkki siitä, ettei sosiaalisessa mediassa kaikki ole huonosti, tai edes suurin osa.

Nykyisistä yhteiskunnallisista jännitteistä puhuttaessa korostetaan usein globaalin ja lokaalin eli kaupunkien ja syrjäseutujen ristiriitaa. Mutta eihän verkossa ole kaupunkeja. Valkeakoski ei ole sen syrjemmässä kuin Helsinkikään.

Eikä ole Töysäkään, jossa Anna Länsisalmi-Keisala nauhoittaa videoita lypsytilan elämästä omalla Youtube-kanavallaan, jonka nimi on Maalaisjärki. Kun Maalaisjärki-kanavaa esiteltiin maanantai-iltana Ylen ilta­uutisissa, päätin ihan vain hiukan vilkaista lehmävideoita, mutta nyt pelkään, että saatan olla koukussa. . .

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.