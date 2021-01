Kun pääkaupunkiseudun väkiluku on kasvanut ja katuverkosto laajentunut, kaupungit ovat unohtaneet kaavoituksissaan lumensulatuspaikkojen lisääntyneen tarpeen. On myös unohdettu se ilmastollinen tosiasia, että Uudellamaalla ovat maan kovimmat pyryt mutta myös suurin vuosittainen auraustarpeen vaihtelu ja suurimmat talvitulvat. Nuuksion kansallispuisto on Suomen sateisin kulmakunta. Vain Kainuun ja Koillis-Pohjanmaan vaaranlakien ja Enontekiön ylätuntureiden talvisadannat pystyvät haastamaan Uudenmaan.

HSL ja VR ovat ratkaisseet junien lumiongelmat kätevästi ja pysyvästi perumalla pyrysäillä säännöllisesti puolet junavuoroista. Kanadan ja Siperian rautateillä liikennöidään sen sijaan sellaisilla asenteilla ja kalustoilla, etteivät pakkaset ja pyryt junia hyydytä.

Reijo Solantie

eläkeläinen, entinen Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.