Pienelle lapselle kotihoito on laadukkain hoitomuoto.

Helsingin Sanomat (6.1.) uutisoi eri alojen asiantuntijoiden työryhmän ehdotuksesta poistaa pienten lasten kotihoidon tuki. Tukeen oikeutetuista perheistä 87 prosenttia käytti sitä vuonna 2019, joten uudistus koskettaisi miltei jokaista lapsiperhettä.

Käytännössä päivähoitoa käyttävät perheet maksavat kotihoidon tuesta vain pienen osan sen todellisista kustannuksista. Perheille maksettava kotihoidon tuki on tuonut kunnille säästöä verrattuna päivähoidon kuluihin.

Vanhempainpäivärahakauden päättyessä lapsi on noin 8–9 kuukauden ikäinen, siis käytännössä vielä vauva. Hän ei keskimäärin osaa puhua, kävellä, syödä itse tai huolehtia hygieniastaan. Hän on altis sairastamaan flunssia sekä saamaan niistä jälkitauteja. Hän tarvitsee aikuisen huolenpitoa joka hetki. Lapsi on innokas tutkimaan ympäristöään ja altis erilaisille tapaturmille. Useimmiten hän herää monta kertaa yössä. Rintaruokailu jatkuu kiinteiden ruokien ohessa suositusten mukaan vuoden ikään saakka.

Kuka on keksinyt, että perheet joutuisivat pakotettuina kuskaamaan näin pienet lapset päiväkotiin? Lapsi tarvitsee tuossa iässä perushoivan ja turvallisen kiintymyssuhteen. Noina kuukausina lapsen kehitys on huimaa ja hän tuottaa hoitajalleen suurta iloa, vaikka hänen hoitamisensa onkin ehkä yksi maailman vaativimmista töistä.

Milloin yhteiskunnassa herätään näkemään, että myös omien lasten hoitaminen on arvokasta ja tärkeää työtä? Pienten lasten kotihoito pitäisi nähdä tärkeänä osana suomalaista työuraa eikä erillisenä rasitteena.

Työryhmän mietintö kotihoidon tuen lakkauttamisesta on täysin irrationaalinen: pienelle lapselle kotihoito on laadukkain hoitomuoto ja kunnille se on edullinen. Missä on maalaisjärki? Antakaa perheille mahdollisuus päättää itse!

Saara Koivusaari

10-, 16- ja 18-vuotiaiden lasten äiti, terveydenhoitaja, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.