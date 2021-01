Vauva- ja pikkulapsivaiheen tukeminen osoittaa päättäjiltä suurta viisautta.

Viime viikkoina on keskusteltu nuorten pahoinvoinnista ja vakavista väkivallanteoista. Keskustelu on ollut äärimmäisen tärkeää. Kukaan meistä ei voi ulkoistaa itseään ja vastuutaan lasten ja nuorten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Se on meidän kaikkien vastuulla. Oleellista on myös kuunnella nuoria itseään ja hakea heidän kanssaan ratkaisuja hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi.

Mahdollisimman varhainen tuki perheille ja vanhemmille on parasta vakavien ongelmien ehkäisyä. Pysäyttävä tieto kansainvälisistä vertailuista kertoo, että suomalaiset vanhemmat ovat uupuneempia kuin vanhemmat monissa muissa maissa (HS 18.12.).

Vankka tutkimustieto osoittaa, että elämän ensimmäiset tuhat päivää hedelmöityksestä lähtien ovat erittäin tärkeitä lapsen kehitykselle ja koko elämälle. Odotus-, vauva- ja pikkulapsivaiheen tukeminen osoittaa päättäjiltä suurta viisautta.

Kun vanhemmat jaksavat, vauvan ja vanhemman välille rakentuu turvallinen kiintymyssuhde ja hyvä vuorovaikutus. Vauvan viesteihin jaksetaan vastata hänen tarpeidensa mukaisesti. Näin lapselle rakentuu hyvä perusturvallisuus ja luottamus siihen, että hänestä pidetään hyvää huolta: hän on arvokas ja hyvä sellaisena kuin on. Tämä on asia, joka kantaa myöhemmin elämässä. Turvattomuus, kaltoinkohtelu ja traumat sitä vastoin altistavat lasta kiusaamiselle ja myös väkivallan käytölle.

Ensi- ja turvakotien liitossa olemme havainneet, että mielenterveyden ongelmien ja päihteiden vuoksi vaikeuksissa olevat vauvaperheet näyttävät kadonneen palveluista. Koronaepidemian aikana neuvoloiden rajattu toiminta on tullut näkyväksi. Perheet eivät ohjaudu tarvitsemiinsa palveluihin. Jos neuvolat eivät toimi tai resursseja ei ole riittävästi, vauvaperheet jäävät liian yksin eivätkä jaksamisen pulmat tule esiin.

Poikkeustilanteessa uupumis- ja muissa riskeissä olevia vauvaperheitä ei ole nyt tunnistettu eikä ohjattu palvelujen piiriin. Investointi riittävän pitkäjänteiseen tukeen esimerkiksi ensikodissa odotus- ja vauva-aikana on eettistä, inhimillistä ja todella kannattavaa kunnalle.

Vastuullinen kunta huolehtii odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen pääsystä. Nuorten ongelmien ehkäisy alkaa jo odotus- ja vauva-aikana.

Riitta Särkelä

pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto

