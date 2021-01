Uuden yliopiston ytimeen pitäisi luoda johtamisjärjestelmä, joka antaa yhteisön jäsenille riittävät vaikuttamisen mahdollisuudet.

Professori Satu Miettinen (HS Mielipide 5.1.) nosti erittäin ansiokkaasti esille uuden näkökulman keskusteluun uuden yliopiston tarpeesta. Hän pohti, miten yliopistojen rakenteita voitaisiin muuttaa siten, että yliopistoissa syntyisi uudenlaista toimintakulttuuria.

Vuoden 2010 yliopistouudistus loi yliopistoihin päällikkövaltaisen johtamisjärjestelmän, joka ei sovi asiantuntijaorganisaatioihin. Yliopistodemokratian alasajo johti myös työhyvinvoinnin huonontumiseen, jota vuosien 2015–2016 henkilöstöleikkaukset pahensivat. On käynyt selväksi, että yliopistot eivät voi toimia optimaalisesti nykyisten johtamisen ja hallinnon rakenteiden alaisuudessa.

Suuria ongelmia ovat aiheuttaneet myös uudet rekrytointijärjestelmät, joissa tutkimuksellisten ansioiden painoarvo on selvästi vähentynyt. Johtajat rekrytoivat yliopistoihin ”joustavasti” ja ”kokonaisvaltaisesti” professoreja ja apulaisprofessoreja yksikön tarpeiden mukaan. Kun professuurien määrä on pienentynyt vuoden 2010 jälkeen, avoimet kilpailut professuureista ovat entistä harvinaisempia. Tilanne on jo aiheuttanut moraalikatoa, joka voi pahentua, jos ennustettavia ja oikeudenmukaisia urapolkuja ei saada aikaan.

Uuden yliopiston ytimeen pitäisi luoda johtamisjärjestelmä, joka antaa yhteisön jäsenille riittävät vaikuttamisen mahdollisuudet. Miettisen mainitsema yliopistoyhteisön eri ryhmiä edustava yliopistokollegio on elin, jonka asemaa pitäisi vahvistaa. Samalla yliopistojen rehtorien ja yksikköjen johtajina toimivien dekaanien valtaa pitäisi purkaa elimille, joissa on yhteisön eri ryhmien edustus.

Tiede ja tutkimus eivät edisty parhaalla mahdollisella tavalla strategioiden ja ylhäältä päin tapahtuvan ohjailun kautta. Yhteisön jäseniin pitää luottaa ja antaa heille mahdollisuudet pitkäjänteiseen työhön. Emme koskaan voi tietää etukäteen, mistä merkittävimmät tulokset ja innovaatiot syntyvät.

Uusi yliopisto voidaan luoda nykyisiä rakenteita korjaamalla. Raha ei ratkaise kaikkea.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori, Helsingin yliopiston hallituksen jäsen, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.