Urheiluseurat pystyvät järjestämään turvalliset olosuhteet poikkeusajan harrastustoiminnalle, mikäli seuroille annetaan siihen mahdollisuus.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu taas pohtimaan lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksien laajentamista.

Tiedämme, että tartuntaketjuja on vaikea jäljittää. Oletukseni on, että koordinaatioryhmälle on viime kevään jälkeen täytynyt syntyä riittävä käsitys, onko urheiluseurojen järjestämässä lasten ja nuorten harrastustoiminnassa todettu siinä määrin tartuntoja, että toiminnan rajoittaminen sisätiloissa on edelleen perusteltua.

Monille lapsille ja nuorille liikunta on henkireikä. Se tuo rytmin arkeen ja vaikuttaa myönteisesti kaikkeen muuhunkin tekemiseen, esimerkiksi koulunkäyntiin ja mielenterveyteen.

Moni vaikeassa iässä tai elämäntilanteessa oleva nuori lopettaa aktiivisen harrastamisen juuri tällaisen pitkän lajikohtaisen katkoksen aikana. Voimme miettiä mahdollisia seurauksia aikana, jolloin puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä ja ajautumisesta rikosten pariin.

Urheiluseurat pystyvät järjestämään turvalliset olosuhteet poikkeusajan harrastustoiminnalle, mikäli seuroille annetaan siihen mahdollisuus. Liikuntaryhmissä harrastaa yleensä vakiintunut, yhtenäinen ja samalla alueella asuva joukko lapsia ja nuoria. Monet lapset käyvät myös samaa koulua.

Urheilulajeja on valitettavasti tasapäistetty: riskinä ei nähdä pelkästään kontaktilajeja. Vallitseva tilanne on jotenkin absurdi. Suosituksia muutoin noudatetaan todella vaihtelevasti.

Moni ihmetteli uusien liikuntarajoitusten alkutilannetta viime marraskuussa: kunnallisten liikuntapaikkojen sulkeutuessa Black Friday -myynti kävi kuumana.

Huolimatta kannanotostani ymmärrän hyvin koronaviruksen vakavuuden. Se on koputellut pari kertaa lähellä.

Niko Rantsi

Espoo

