Kiusaaminen satuttaa aina. Siksi on tärkeää, että aikuinen kuuntelee keskittyneesti lapsen tunteita ja ajatuksia.

Näinä aikoina on syystäkin iso huoli koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta ja väkivallasta oppilaiden välillä. Kiusaamisen toimintamalli voi siirtyä kouluun jo varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatuksessa todentuvat lasten välisen kiusaamisen kaikki muodot: fyysinen, henkinen ja verbaalinen.

Yksi keskeisistä asioista kiusaamisen käsittelyssä on lapsen kuuntelu keskittyneesti. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä vaikeampaa hänen on sanoittaa kokemaansa syrjäyttämistä, eristämistä, uhkailua ja kiristystä, jos kohteeksi on joutunut omassa vertaisryhmässään.

Kun lapsi tulee itse kertomaan aikuiselle joko päiväkodissa tai kotona kiusaamisesta, aikuisen velvollisuus on suhtautua lapsen kertomaan vakavasti häntä kuunnellen ja kunnioittaen. Lapsen kokemusta kiusaamisesta ei saa koskaan vähätellä, ohittaa eikä kieltää. Lapsi tarvitsee aina aikuisen tuen ja avun, on sitten itse tullut kiusatuksi, ollut kiusaajana tai nähnyt kiusaamista.

Aikuinen saattaa ajatella auttavansa lasta sanomalla, ettei asiasta kannata välittää. Näin sanoessaan hän kuitenkin polkee lapsen oikeuden tulla kuulluksi ja antaa käsityksen, etteivät lapsen suru ja hätä asiasta ole tärkeitä.

Kiusaaminen herättää myös vanhemmissa aina voimakkaita tunteita. On hyvä, että tunteet heräävät: voi suututtaa, pelottaa tai ahdistaa. Kaikki nämä tunteet ovat oikeutettuja etenkin, jos on kyse omasta lapsesta. Vanhemman on valjastettava tunteiden voimavarat auttaakseen lasta.

Jokainen lapsi tarvitsee aikuisen, joka sanoo, että kiusaaminen on aina väärin. Jokainen lapsi tarvitsee aikuisen, joka asettuu hänen puolelleen, auttaa ja tukee häntä. Lasta ei koskaan saa jättää yksin. Kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen on kaikkia lasta ympäröivien aikuisten yhteinen asia. Pienten lasten kiusaamisen ehkäisyn toimintamalli (Piki) on luotu antamaan tukea lasten kaveritaitojen tukemiseen sekä valmiuksia kotiväelle ja ammattilaisille yhdessä ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen.

Hanna Heinonen

toiminnanjohtaja, Lastensuojelun keskusliitto

Tiina Haapsalo

kouluttaja, Lasten ja nuorten keskus

