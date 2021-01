Muut lehdet

Twitterin vallalle on pantava rajat

Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa Yhdys­valtojen kongressiin tapahtuneen hyökkäyksen jälki­selvittelyjen osoittaneen, kuinka suuria ongelmia teknologia­jättien valta on aiheuttanut.

”Netti on kyllä kaatanut diktaattoreita, mutta nyt se myös horjuttaa demokratioita.”

”Facebookin, Googlen, Twitterin ja Amazonin kaltaiset yritykset ovat voimakkaampia kuin valtiot. Näin ei saa olla.”

”Kuuminta keskustelua käydään juuri nyt siitä, miten jätit muokkaavat politiikkaa. Ne ovat tähän saakka sallineet alustoillaan melkein kaiken mahdollisen yllytyksen ja kiihottamisen, mutta nyt ne ovat hiljentäneet maailman vaikutusvaltaisimman miehen. Tämä kaikki on yhtä pelottavaa kuin presidentti Donald Trumpin arvaamaton käytös.”

”Sosiaalisen median jättiyhtiöistä Twitter on poliittisesti vaikutusvaltaisin. Maailman johtajat, talouden vaikuttajat, ajattelijat ja julkkikset käyttävät sitä alustanaan mielipiteidensä ilmaisemisessa.”

”Trump on puhunut koko kautensa ajan Twitterin kautta suoraan kannattajilleen. Hän saattoi julkisissa puheissaan tai haastatteluissa esiintyä maltillisemmin, mutta jatkoi Twitterissä omalla suoraviivaisella ja vihaisella tyylillään.”

”Trump hyötyi Twitteristä ja Twitter Trumpista. Twitteriä on koko ajan vaadittu puuttumaan Trumpin jakamaan väärään tietoon, mutta se teki sen vasta, kun presidentti ajoi Yhdysvallat sisällissodan partaalle. Twitter sulki Trumpin tilin loppiaisen jälkeen.”

”Sulkeminen on saanut kuitenkin myös Trumpin vastustajat huomaamaan, miten suuri valta Twitterillä on. Näin suurta valtaa valtiot eivät saa luovuttaa yksityisille yrityksille. Tilanne saa toivottavasti myös USA:n ymmärtämään, että suuryritysten sääntelyn on oltava jämäkämpää.”

”Myös sananvapauden kannalta on tärkeää, että pelisäännöt ovat selvät ja yhdessä sovitut, eivät kvartaali­talouden määräämiä.”

”Internetin on oltava vapaa verkko, jossa tekemisistään joutuu kuitenkin vastuuseen. Ylimmän vallankäyttäjän ja normien laatijan pitää olla valtio. Twitter ei voi olla maailmanpoliisi.”

Hufvudstadsbladet toteaa, että Trump on kylvänyt verkko­viestinnässään hämmennystä ja kaaosta – inspiroiden samalla myötäilijöitään.

”Epäilys juurtuu ja lyö halkeamia niin demokratiaan kuin järkiperäiseen ratkaisukeskeiseen keskusteluunkin. Hyökkääjällä on aloite, ­vastapuoli jumiutuu reaktiiviseen rooliin.”

”Mitä suuremman osan julkisuudesta jätämme yhä epäsosiaalisemmiksi muuttuville sosiaalisille medioille, sitä suuremmaksi haaste kasvaa.”