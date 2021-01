Lentokenttä ei kuulu nyky-yhteiskunnassa keskelle tiheää asutusta.

Kymmeniä vuosia Malmin kentän läheisyydessä asuneena olen kokenut läheltä, mitä kentän kohtalosta huolestuneet ihmiset Helsingissä ja muualla Suomessa eivät tiedä.

Lentokoneiden ja koptereiden melu kantautuu sisätiloihin päivisin ja silloin tällöin myös iltaöisin. Kesäisin hyvällä lentosäällä piha-alueella ei voi keskustella normaalisti melun vuoksi. Pikkulasten päiväunet eivät myöskään onnistu. Suoranaista kotirauhan häirintää ei voida hyväksyä.

Kenttä on pääosin hoitamatonta niittyä ja nurmikkoa, kiitotiet asfalttia. Tällaisen näkymän löytää jokaisen moottoritien varrelta.

Malmin kenttä on suurelta osin varattu viihdelentäjille. Lentokenttä ei kuulu nyky-yhteiskunnassa keskelle tiheää asutusta, eikä Malmi ole maailmanlaajuisesti tunnettu pienkenttä. Helsinki tarvitsee uutta maata asuinrakentamiseen. Näin voidaan vaikuttaa asuntojen kohoaviin hintoihin.

Pienen ryhmän tarpeisiin on varattu noin sata hehtaaria, joka on pois asuntorakentamisesta. Kantaa ottavien on hyvä tutustua kentän rakentamista koskevaan aineistoon. Kaavoituksessa on huomioitu säilytettävät rakennukset ja luontoarvot, muun muassa puistoverkosto.

Alueen nykyiset menetetyt työpaikat korvautuisivat rakentamisen aikana ja sen jälkeen moninkertaisesti. Alueelle tulee elinkeinonharjoittajia, huolto- ja ylläpitotoimintaa sekä kaupungin palveluita.

Sähkölentokoneet voivat sitten joskus käyttää samoja kenttiä, jotka korvaavat Malmin kentän. Tosin halukkaista kunnista ei ole liikatarjontaa. Mäntsälä lienee todennäköisin vaihtoehto.

Populistiset kentän puolustajat yrittävät viimeiseen asti kaikin keinoin häiritä rakentamisen aloitusta aiheuttaen kustannuksia kaupungille ja sitä kautta meille veronmaksajille. Meitä vähemmän äänekkäitä on myös olemassa.

Matti Martikainen

eläkeläinen, Helsinki

