Voiko jokin neuvosto määrätä, kuinka meidän tulee elää?

Suomessa pohditaan parhaillaan kulttuurin eettisen neuvoston perustamista. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk) talvella 2020 nimittämä selvityshenkilö Jukka Liedes on antanut ehdotuksensa neuvoston perustamiseksi, ja asia on juuri palautumassa lausuntokierrokselta. Nyt vastaavana ministerinä on Annika Saarikko (kesk).

Ehdotus herättää pelkkiä kysymyksiä nykyisessä monien kulttuurien, taiteen tekijöiden ja kansainvälisyyden maassa, normaalisti yksilöllisiä ratkaisuja hyväksyvässä Suomessa. Nostaako suvaitsemattomuus ja yhdet totuudet päätään? Parissakin puolueessa tunnutaan ajattelevan maailman palvelevan vain niiden rajattuja näkemyksiä. Haiskahtaako sensuurille?

Nigerialais-suomalainen, Tampereella syntynyt kirjailija Minna Salami kirjoittaa uudessa kirjassaan Aistien viisaus: ”Ihmiset eivät ole vain järkeileviä ja ajattelevia olentoja vaan myös tuntevia ja fyysisiä olentoja. Kulttuuri janoaa humanistista ajattelua kuin Sahara vettä.”

Kuka määrää eettisen toiminnan periaatteet, oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja arvoja? Voiko jokin neuvosto määrätä, kuinka meidän tulee elää?

Saako olla humanisti? Jos eettinen neuvosto perustetaan, se määrittelee tietenkin ensin hyväksyttävän ja oikean elämän periaatteet, normit.

Järkeily ja humanismi törmäävät, kuuliaiset kansalaiset noudattavat yhtä, valtiovallan ohjaamaa elämäntapaa, tunteilla ei ehkä enää saa.

Kulttuuri pitää katsastaa.

Julkisen sanan neuvoston tehtävä on selkeä, sitä ohjaa journalistin ohjeet. Mitkä voivat olla kulttuurin ohjeet? Eikö kulttuuri saa loukata ketään vai määräkö jokin neuvosto keitä saa loukata? Voivatko kulttuurin tuottajat ylipäätään päästä edes yksimielisyyteen yhteisestä etiikasta. Tässä ollaan menossa liikaa ohjailevaan ja käskevään yhteiskuntaan. Minä toivon: pidetään kulttuuri vapaana jokaisen omalle ajattelulle, luovuudelle.

Eiköhän kulttuurista ja sen tekijöistä käytävä avoin ja julkinen keskustelu riitä. Annetaan ihmisen itse määritellä omat ajatuksensa, ei ohjailla, tuomitsemisesta puhumattakaan.

Mielenkiintoista oli huomata Kuntaliiton suhtautuvan lausunnossaan hankkeeseen kielteisesti. Kuntaliitto edustaa kuntia, erittäin säänneltyjä toimijoita.

Mikko Närhi

tietokirjailija, Tampere

