Median säätelyn hyvät puolet ovat nyt tärkeitä.

Toimittaja Jussi Pullinen kirjoitti (HS 8.1. ja 10.1.) ansiokkaasti viime viikon Yhdysvaltain kongressitalon valtaamisen ja internetin suhteista. Lisään näkökulmiin pari mediahistoriallista tarkennusta ja huomiota.

Noin kymmenen vuotta sitten Google-pomo Eric Schmidt totesi, että vuoden 2011 arabikevät oli osoitus, kuinka internetin ansiosta maailmasta tulee parempi – olihan sosiaalisella medialla roolinsa Lähi-idän vallankumouksissa. Samoihin aikoihin Facebookin Mark Zuckerberg korosti, ettei yhtiön ole tarkoitus niinkään takoa rahaa vaan tehdä maailmasta avoimempi ja yhdistyneempi. Tämän jälkeen on nähty muun uassa Isis, brexit ja Donald Trumpia koskeva härdelli. 1960-luvun vastakulttuurista nousseesta internet-utopiasta on tullut dystopia.

Uudet mediat ovat tosiaan usein luvanneet taivaita. Ensin uusi väline nähdään mahdollistavan maailman ”yhteisen kielen”. Sodista tulee mahdottomia, sorto loppuu ja demokratia etenee. Pian huomataan tarve uuden välineen sääntelyyn, liittyi se sitten yritysten, valtaa pitävien tai moraalinvartijoiden intresseihin. Ja ”hyviäkin” asioita, kuten sananvapautta, täytyy vaalia.

Median hallinnan historiassa ainutlaatuista ei olekaan, että internetistä on tullut suitsittava uhka, vaan että sellaiseksi päätyminen kesti niin kauan. Siinä missä esimerkiksi puhelimen ja radion kaitsemiseen meni muutama vuosi, on internetin luoma ”kaaos” kestänyt jo vuosikymmeniä.

Syitä säätelyn vähäisyydelle on monia, mutta yksi merkittävä tekijä on 1960-luvun hippivisioiden naittaminen vapaan globaaliin markkinaidean kanssa. Paradoksaalisesti tämä pariskunta kasvattaa oikeistoradikalismiakin, kun uuskonservatismi ja -nationalismi kyseenalaistavat uusliberalismin ja globalisaation niiden luomissa säätelemättömissä puitteissa.

Yhdysvaltain mediajärjestelmä on tunnetusti erilainen kuin Euroopassa, jossa media on ollut alusta asti enemmän valtioiden ohjailemaa. Silti yhdysvaltalaista mediaakin on kontrolloitu liittovaltiotasolla paljon enemmän ennen kuin nykyään – on valvonta koskenut sitten bisneksen keskittymistä tai sisältöjä.

Euroopassa, kuten BBC-vetoisessa yleisradioideassa, julkisen vallan rooli ei olekaan ollut toimia tasapainottavana vaan ensisijaisesti perustavana, parhaimmillaan myös politiikasta riippumattomana voimana. Markkinat ovat tuoneet lisäarvona moninaisuutta.

Valtio – niin hyvässä kuin pahassakin – on historiallisesti kontrolloinut medioita jo alkuvaiheista lähtien. Säätelyn hyvät puolet ovat nyt tärkeitä, ja toivottavasti EU:kin viimein herää löytämään omaehtoista, ”mahtivivuista” vapaata liikkumatilaa amerikkalaisten internet-jättien ja autoritääristen valtiomedioiden paineessa. On tärkeää muistaa, että media ja julkisuus ovat demokratian kivijalkoja, joiden haurastuminen on kohtalokasta.

Jukka Kortti

mediahistorioitsija, Helsinki

