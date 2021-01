Lastensuojelu on täynnä vanhempia, jotka ovat saattaneet sinnitellä vuosia vaikean perhetilanteen kanssa.

Mediassa puhutaan paljon työelämän ja opintojen aiheuttamasta uupumuksesta. Varjoon on jäänyt kuitenkin se, että myös vaikeassa elämäntilanteessa elävä voi uupua ja se voi imeä kaikki mehut. Eikä perheestään voi pitää sairauslomaa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijänä kuitenkin välillä toivoisin, että voisi. Voisinpa passittaa vuosia sinnitelleen äidin pariksi kuukaudeksi hotellilomalle tai edes mökille Lappiin, joko ihan yksin tai sitten puolison kanssa, kumpi nyt kyseisestä ihmisestä tuntuisi paremmalta.

Huosta-hankkeessa sosiaalityöntekijät arvioivat, että vanhempien uupuminen oli merkittävä tekijä lasten sijoituspäätöksissä. Lastensuojelun asiakkaaksi tullessaan moni on niin uupunut, että vanhemman on vaikeaa hyödyntää tarjottua apua, vaikka halua olisi. Toimintakyky ei vain riitä, kun aivot ovat kuormittuneet.

Riitta Särkelä (HS Mielipide 13.1.) nosti ansiokkaasti esiin tuen merkitystä vauvaperheille, etenkin perheissä, joissa on mielenterveysongelmia ja väkivaltaa. Myös suurempien lasten vanhemmat uupuvat. Erityisen suuressa riskissä ovat perheet, joilla on pienet tai olemattomat tukiverkostot.

Lapsiperheille toivoisin maksutonta ja tarvittaessa isoillakin tuntimäärillä tehtävää kotipalvelua ja lisää tukiperheitä.

Teini-ikäisten vanhemmille toivon taas matalan kynnyksen neuvontaa kasvatuksessa: kasvatusneuvonnan tarve ei katoa lapsen vanhetessa, vaan teinien vanhemmat kaipaavat usein ­tukea kasvatuspäätöksiin. Esimerkiksi sosionomien ylläpitämä neuvontapuhelin ja -chat nuorten vanhemmille olisivat hyvä lisä Helsingin palveluvalikoimaan.

Ei päästetä perheiden uupumusta pahaksi. Lastensuojelussa sitä on vaikeaa korjata, koska vanhempi ei voi lomailla lapsistaan niin pitkään, että uupumus helpottaisi.

Anni Pihlaja

sosiaalityön opiskelija, Helsinki

