Valmetin pääkonttorin kohtalo on osa yleistä 1950–1970-lukujen ja uudempienkin rakennusten kyseenalaista purkuaaltoa.

Unto Hämäläinen kiittää vuolaasti kirjoituksessaan ”Aikansa näköinen rakennus” (HS 12.1.) Kasarmikadun ja Punanotkonkadun kulmaan noussutta Arkkitehdit NRT -toimiston suunnittelemaa ja Ilmarisen rakennuttamaa asuinkerrostaloa. Uudisrakennuksella onkin kiistatta ansionsa. Se eheyttää korttelirakennetta ja tarjoaa kysyttyjä vuokra-asuntoja Helsingin keskustassa.

Tontilta puretulle, Toivo Korhosen suunnittelemalle Valmet oy:n entiselle pääkonttorille Hämäläinen heittää kevyet mullat: ”Oli 1960-luvun talon aika mennä mailleen.”

Ilmarinen oli jättänyt spekulatiivisista syistä myös Poliisitalona palvelleen Valmetin entisen liiketalon vuosiksi heitteille, vaikka se oli 1960-luvun toimistoarkkitehtuurin kärkeä ja Korhosen päätöitä. Se oli kokeilevaa rationalistista modernismia kone-esteettisin elein. Rakennuksen julkisivujen kapeiden elementtien ja ikkuna-aukkojen synnyttämä ylöspäin suuntautunut liike, joka jännittyi julkisivun horisontaalisuutta korostavien rakenteiden kanssa, kohtasi katolla suurien ilmastointiputkien teollisen retoriikan. Ylevässä vaikutelmassa oli ripaus futurismin dynamiikkaa.

Hyvää keskitasoa edustavaan uuteen vuokrataloon verrattuna Valmetin pääkonttori oli arkkitehtonisesti paljon merkittävämpi. Kaupunkikuvallisesti ongelmallista rakennuksessa oli Punanotkonkadun julkisivun – funktionalismille sinänsä tyypillinen – räikeä sisennys katulinjasta. Ratkaisu verotti naapurin uusrenessanssirakennuksen, Ohranan talon, arvokkuutta. Oivaltavalla muutosrakentamisella tämä ongelma olisi voitu ratkaista.

Huolestuttavinta kuitenkin on, että Valmetin pääkonttorin kohtalo on osa yleistä 1950–1970-lukujen ja uudempienkin rakennusten kyseenalaista purkuaaltoa, joka köyhdyttää rakennetun ympäristön muistia ja on myös ekologisesti ongelmallista turhien hiilidioksidipäästöjen huomattavana lähteenä. Paraikaa puretaan Valmetin entisen pääkonttorin naapurissa Fabianinkadulla kahta Viljo Revellin arvokkaaseen ympäristöönsä hienosti sopeutuvaa Pääesikunnan modernistista toimistorakennusta suojelupoliisin uusien tilojen tieltä. Skandaali sekin!

Kimmo Sarje

filosofian tohtori, arkkitehtuuritutkija, Helsinki

