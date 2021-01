Monet yritykset ovat vielä yrittäneet selvitä koronaviruskriisin keskellä, mutta tilanne kärjistyy ja pahin lienee edessä keväällä.

Viime maaliskuussa hallitus asetti koronaviruspandemian takia ensimmäiset rajoitukset yritys- ja muuhun toimintaan. Sen jälkeen ravintola- ja tapahtuma-alan yritykset ovat kärsineet mittavia tappioita.

Myös monet muun alan yritykset ovat ajautuneet vaikeuksiin, eivätkä yrityksille tarkoitetut koronavirustuet ole välttämättä kohdistuneet niin kuin alun perin oli tarkoitus. Monet pienet yritykset ovat vielä yrittäneet selvitä, mutta tilanne kärjistyy, ja pahin lienee edessä tulevana keväänä.

Osassa merkittävistä koronavirustuista on edellytetty kehittämissuunnitelmaa. Ennen epidemiaa kannattavasti toimineet yritykset eivät ole saaneet näitä tukia, jos yrityksessä ei varsinaisesti ole mitään kehittämistarvetta, vaan tavoitteena on ainoastaan selvitä koronaviruskriisin aiheuttamista tappioista.

Tällaisiin tilanteisiin yrityssaneeraus on erinomainen keino pelastaa kannattava liiketoiminta. Saneerauksessa voidaan myös toteuttaa yrityksen kehittämiseen ja kulujen sopeuttamiseen liittyviä tervehdyttämistoimia. Ennen kaikkea saneeraus antaa yritykselle aikaa toteuttaa tervehdyttäminen, kun saneerausveloille saadaan maksuaikaa. Saneerausvelkoja ovat kaikki ennen saneeraushakemuksen vireillepanoa syntyneet velat.

Laki yrityksen saneerauksesta (YSL) määrittelee, milloin yrityssaneeraus on mahdollinen. Mikäli yritys on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys, voidaan saneerausmenettely aloittaa sillä edellytyksellä, että saneerauksen avulla yrityksen toiminta on tervehdytettävissä.

Edellytyksenä on myös, että saneerauksessa velkojan jako-osuus on parempi kuin konkurssissa. Saneerausmenettelyn aikana ei saa maksaa saneerausvelkoja, mikä mahdollistaa, että yhtiön tervehdyttäminen voidaan aloittaa tehokkaasti.

Kun yhtiölle vahvistetaan saneerausohjelma, sen maksukyky paranee saman tien. Neljä viidesosaa tai jopa enemmän saneerausveloista muuttuu pitkäaikaiseksi. Maksuohjelmat vahvistetaan usein 3–8 vuodeksi. Yhtiön tulorahoitus tulee ottaa tarkkaan huomioon, kun arvioidaan maksuohjelman pituutta. Ohjelman tulisi olla riittävän pitkä, jotta yhtiö ei ajaudu konkurssiin liian tiukan ohjelman vuoksi.

Saneerausohjelmaa vahvistettaessa voidaan myös vahvistaa velkojen leikkaaminen. Monesti ei huomioida, että akordi voi olla paras ratkaisu myös velkojalle. Vaikka velkoja joutuu kirjaamaan vanhan velan leikkauksen kuluksi, se saa silti enemmän kuin konkurssissa ja voi sillä pelastaa velallisen, jolloin saneerauksessa oleva yhtiö ei ajaudu huonon ohjelman vuoksi konkurssiin.

Lisäksi liiketoiminta yrityksen kanssa jatkuu. Akordi parantaa myös velallisen vakavaraisuutta.

Yleensä käräjäoikeus määrää yhtiölle selvittäjän, kun se vahvistaa saneerausmenettelyn alkavaksi. YSL:n 13. luvussa käsitellään yksinkertaistettua saneerausmenettelyä, ja sen mukaan selvittäjä voidaan tietyin edellytyksin jättää myös määräämättä.

Varsinkin tulevana keväänä tätä mahdollisuutta tulisi hyödyntää niiden pienempien yhtiöiden osalta, joilla tulorahoitus on vähäinen. Tällöin saneerauksesta johtuvat kustannukset vähenevät merkittävästi, jolloin tervehtyminen nopeutuu. Suomi on mahdollista pelastaa.

Esa Kiuru

asiantuntija tilintarkastusyhteisössä, Mäntsälä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.