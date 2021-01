Puolueiden puheenjohtajatentit huhtikuun kuntavaaleja ennakoiden ovat alkaneet. Kuntien tilannettakin on käsitelty, mutta valtakunnallisessa mediassa kärjiksi ovat nousseet Yhdysvaltain levottomuudet, hallituspolitiikka, työllisyys ja koronavirus. Näillä on hyvin vähän, jos lainkaan, tekemistä kunnallisen päätöksenteon kanssa. Tällaiset teemat on syytä pitää keskusteluista ulkona.

Yleisvaltakunnallisten ja globaalien aihepiirien käsittely kuntavaalitenteissä antaa suurelle yleisölle väärän kuvan tulevien vaalien pääasiasta: ihmisten arkipäivän lähiympäristöstä päättämisestä. Kuntapäättäjillä ei ole mitään valtaa maahanmuuttoon, poliittisten mellakoiden hallintaan tai koronavirusrokotuksiin. Ne kuuluvat eduskunnalle ja hallitukselle.

Puolueiden puheenjohtajatenteissä tulee keskittyä puhtaasti asioihin, joihin tulevat kunnalliset päättäjät voivat vaikuttaa. Käsittelyssä tulee siis olla, kuinka puolueissa halutaan ohjata esimerkiksi koulurakentamista, terveydenhuoltoa, vanhustenhoitoa, päivähoitoa, oppivelvollisuuden laajentamista ja laadukasta julkista rakentamista.

Pekka Törrönen

Orimattila

