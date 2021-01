Oman äidinkielen opettajien kelpoisuusehdot on saatava kuntoon

Olemme ensimmäisen vuoden opiskelijoina törmänneet Suomen koulutusjärjestelmässä pitkään velloneeseen, oman äidinkielen opettajien pätevöitymiseen liittyvään ongelmaan, joka on nousemassa pinnalle, sillä Kansallisen koulutuksen arviointikeskus on aloittanut selvityksen laatimisen oman äidinkielen opetuksen tilasta.

Suomessa on ollut mahdollisuus oman äidinkielen opetukseen jo 40 vuotta, mutta nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista opettajaksi pätevöitymistä. Ongelmana on selkeän määrittelyn puute, kuka on pätevä oman äidinkielen opettaja.

Vaatimuksena opettajan kelpoisuuteen on ylempi korkeakoulututkinto, opetettavasta kielestä vähintään 60 opintopistettä ja pedagogiset opinnot. Useita opetettavia kieliä ei kuitenkaan pysty opiskelemaan Suomen korkeakouluissa. Koska usealla oman äidinkielen opettajalla ei ole korkeakoulututkinnon tuomaa kelpoisuutta, asettaa se heidät epätasa-arvoiseen asemaan työmarkkinoilla verrattuna muihin kielten aineenopettajiin.

Epäpätevä opettaja voi solmia vain määräaikaisia työsopimuksia, ja palkka on pienempi kuin kelpoisella opettajalla.

Olemme sitä mieltä, että selkeät oman äidinkielen opettajien kelpoisuusehdot sekä työhön pätevöittävä vaihtoehtoinen täydennyskoulutus voisivat ratkaista ongelman. Selkeys auttaa pysäyttämään ongelmien oravanpyörän, joka saa vauhtinsa alan mahdollisista paikallisista sopimuksista.

Toisella paikkakunnalla pätevyys tunnustetaan, kun toinen kunta voi harkintansa mukaan jättää sen kylmästi huomiotta.

Mielestämme oman äidinkielen opetus on oppilaalle ehdoton rikkaus, jota tulee vaalia eikä vaania. Opettajien kelpoisuuden määritteleminen tukee opetusta. Kestääkö vielä seuraavat 40 vuotta, jotta kelpoisuusasetukset saadaan kuntoon?

Flora Bärlund

Aleksi Lehti

Tea Tuominen

saksan kielen pääaineopiskelijoita Jyväskylän yliopisto

