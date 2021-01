Tulevaisuuden kannalta kiinnostava kysymys on, miten työpaikat, yritykset ja muu ympäröivä yhteiskunta vastaavat ihmisten muuttuneisiin elämäntapoihin ja uudenlaisiin toiveisiin hyvästä elämästä.

Olen hiihtänyt pääkaupunki­seudun laduilla vuosikausia, mutta tällä viikolla näin ensimmäisen kerran, että autoissa jonotettiin paikkoja Helsingin Paloheinän suurille parkkialueille latujen lähtöpaikoilla. Autoista purkautui työpäivän jälkeiseen alkuiltaan kaikenikäisiä ja -kuntoisia hiihtäjiä sekä perheitä ja ystäväporukoita, jotka tallustivat läheiseen pitkään pulkkamäkeen.

Se oli kuin kuvituskuva viikon uutisille siitä, miten talviurheiluvälinekauppa käy kuumana ja pulkkahyllyt on myyty marketeista paikoin tyhjiksi. Hiihtäjät napsauttivat suksensa jalkaan hyvien turvaetäisyyksien päässä muista ja suhahtivat sitten ripein työnnöin kohti metsää. Kilometrin päässä lähtöpaikalta ladulla näkyi enää etäisiä selkiä ja satunnaisia vastaansuksijoita. Metsä latureitteineen nieli jonnekin sisuksiinsa kaikki ne ihmiset.

Koronavirusvuoden kulutusvalinnat ja hittituotteet kielivät elämän- ja ajanviettotapojen muutoksista. Pandemia-aika vaikutti kulutuskäyttäytymiseen keväällä nopeasti. Silloin kansa hamusi muun muassa kotikuntoilu­välineitä, trampoliineja, sähköpöytiä, paljuja ja viljelylaatikoita.

Elämäntapamuutosten signaaleja on nähty muutenkin. Etätyö on jäämässä pysyväksi osaksi yrityskulttuureja, muuttoliike on lähtenyt uusiin suuntiin, mökkikauppa vilkastui ja entisistä kesämökeistä on tullut ympärivuotisia kakkoskoteja. Keväällä puhuttiin koronavirusajan koirabuumista, ja hiljattain on puolestaan esitetty varovaisia arvioita syntyvyyden noususta eli jonkinlaisesta vauvabuumista.

Muutosten yhtenä moottorina on omien arvojen ja hyvän elämän pohtiminen ja monella niiden uudelleenmäärittely. Pakkopysähtyminen ja arkielämän remontti ovat tuoneet mukanaan kysymyksiä siitä, mikä elämässä on tärkeää, mitä kaipaa ja mitä karsii vanhasta, keitä tarvitsee ympärilleen sekä mihin aika kuluu ja mihin sitä haluaisi käyttää. Sellaiset käsitteet kuin menestyminen ja menestyksekäs elämä ovat uudelleen arvioitavina: mitä ne itselle tarkoittavat, kannattaako niitä tavoitella ja jos, niin miten.

Joulukuussa Sitra julkaisi selvityksen elämäntavoista pandemian jälkeen. Tutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaisten arvoihin, asenteisiin ja valintoihin on vaikuttanut pandemian aika, jolloin omaa käyttäytymistä on täytynyt muuttaa. Selvitykseen vastasi yli 1 500 Suomen suurimmissa kaupungeissa asuvaa ihmistä.

Vastaajista 45 prosenttia kertoi pohtineensa aiempaa syvällisemmin, mikä itselle on tärkeää elämässä. Liki 40 prosenttia vastasi miettineensä elämän tarkoitusta ja arvoja. Enemmistö vastaajista kertoi koronavirusajan lisänneen Suomen arvostamista asuinmaana.

Elämäntapojen ja niiden muutosten keskiössä oli monenlaisia asioita, kuten halu tehdä kestäviä valintoja, omien elintapojen terveellisyys, asumisen ratkaisut, työnteon tavat, oma luontosuhde sekä muihin ihmisiin, yrityksiin ja instituutioihin kohdistuvat odotukset. Osana tutkimusta ihmiset jaettiin kolmeen kategoriaan: Edelläkävijät ottavat uusia ratkaisuja ja toimintatapoja käyttöön ennen muita ja näyttävät suuntaa. Nopeat omaksujat taas seuraavat edelläkävijöiden esimerkkiä. Verkkainen enemmistö huomaa muutokset, kun niistä on tullut yleisiä.

Nähtäväksi jää, vakiintuuko elämäntapojen ja arvojen murros pysyviksi muutoksiksi, jotka näkyvät nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudessa. Sitran selvityksessä kiinnostava huomio oli kuitenkin, että ihmiset luottivat nyt aiempaa enemmän omaan kykyynsä tehdä muutoksia. Kasvaneen luottamuksen taustalla oli näkemys siitä, että omilla arkisilla valinnoilla on vaikutusta ja niiden kautta voi tehdä osansa myös kollektiivisen vastuun kantamisessa.

Tulevaisuuden kannalta kiinnostava kysymys on myös se, miten työpaikat, yritykset ja muu ympäröivä yhteiskunta vastaavat muuttuneisiin elämäntapoihin ja uudenlaisiin toiveisiin tai vaatimuksiin hyvästä elämästä.

