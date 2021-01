Ei tarvitse mennä kuin Keski-Eurooppaan huomatakseen, että äidit usein hoitavat lapsia kotona joko täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti.

Jemi Heinilä kirjoitti (HS Mielipide 13.1.), että kotihoidon tuen poistaminen olisi tasa-arvoteko.

Hän sanoi Suomen olevan tasa-arvon takapajula siinä suhteessa, että suurin osa kotihoidon tuen saajista on naisia ja että naisten tulot ovat jääneet jälkeen miesten tuloista muihin Pohjoismaihin verrattuna. Lisäksi Heinilä kirjoitti naisten eläkkeiden pienuudesta miehiin verrattuna.

Toivoisin tasa-arvokeskusteluun malttia ja objektiivisuutta, mutta myös tasapuolisuutta.

Ensinnäkään ei voida sanoa, että Suomi on naisten tasa-arvossa jäljessä, jos verrataan vain Pohjoismaihin. Vertailukohtana tulee olla koko maailma tai ainakin Eurooppa, jolloin tulos on aivan toisenlainen. Ei tarvitse mennä kuin Keski-Eurooppaan huomatakseen, että äidit usein hoitavat lapsia kotona joko täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti.

On totta, että miesten eläkkeet ovat keskimäärin suurempia, koska he tekevät työurallaan pidempää työpäivää ja usein valitsevat ammatin, jossa ansiot ovat suuret. Miehille raha on usein motiivi.

Vielä tärkeämpi seikka, joka tulisi ottaa huomioon, on elinikä. Miesten elinikä on vieläkin keskimäärin noin 6,5 vuotta alhaisempi kuin naisten. Tämä pienentää eläkekertymää huomattavasti.

Onko miesten eläke-euro siis 70 senttiä vai 80 senttiä tällä tavalla laskettuna?

Sari Halme

Espoo

