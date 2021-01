Kaupunkia pitää kehittää asukkaat edellä.

Näin kuntavaalien alla Malmin lentokenttä on noussut taas keskusteluihin. Julkiseen keskusteluun osallistuvat lähinnä vain alueen rakentamista vastustavat, jotka omassa kuplassaan voimaannuttavat toisiaan.

Tilanne Malmin lentokentän kohdalla on kuitenkin rauhallinen. Alueella on lainvoimainen yleiskaava ja sen perusteella laadittu kaavarunko ohjaamassa alueen jo käynnistynyttä asemakaavoitusta.

Helsingin käräjäoikeus on lisäksi antanut päätöksen entisen lentokentän alueen vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa joulukuussa 2020. Käräjäoikeus on vahvistanut Malmin lentokenttäyhdistys ry:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen päättyneeksi vuoden 2019 lopussa sekä velvoittanut häädön uhalla luovuttamaan alueen kaupungin, siis omistajan, hallintaan sopimussakkoineen. Lentokenttäyhdistys jäsenineen on jatkanut lentotoimintaa alueella vuonna 2020 ilman maanomistajan lupaa. Häätö toimenpannaan.

Kuntavaaleista ei kuitenkaan ole tulossa ”Malmi-vaaleja”, kuten eräät piirit populistisesti väittävät. Lentotoiminta Malmilla lakkaa, ja alue tulee muuttumaan asuinalueeksi. Malmin lentotoiminnan päättymistä on ilmailupiirien taholta harsotettu olennaisesta asiasta katseen pois kääntävillä näkökulmilla ja oikeusprosesseilla. Asiallisesti kysymys on vain siitä, että omistaja eli Helsingin kaupunki voi tehdä maaomaisuudellaan, mitä se tahtoo. Vuokralainen ei voi siitä päättää.

Helsingin kaupunginvaltuusto on demokraattisessa päätöksenteossa päätynyt siihen, että Malmin lentokenttäalue muutetaan asuinalueeksi. Ja poliittiset voimasuhteet eivät ole kevään kuntavaaleissa tästä muuttumassa.

Malmin lentokenttäalue on rakentamiseen hyödynnettävänä maa-alueena suurempi kuin Helsingin Kalasataman ja Jätkäsaaren alueet yhteensä. Se on koko vallitsevan yleiskaavahankkeen merkittävin uusi rakennushanke. Alue tarjoaa pikkuhiljaa rakentuen kodin yli 13 000 taloudelle. Tämä on olennaista. Kaupunkia pitää kehittää asukkaat edellä.

Vaikka oikeus- ja valitusprosessien voi nähdä jatkuvan, ilmailupiirienkin sopisi kunnioittaa sekä itse tekemiään sopimuksia että demokraattista, kunnalliseen itsehallintoon perustuvaa päätöksentekoa silloinkin, kun se ei ole oman tahdon mukaista.

Mika Oranen

Helsinki

